Apetyt dopisuje inwestorom niszowych aktywów

Czy deweloperzy alternatywni zmienili swoje plany?

- Nie zrewidowaliśmy naszych apetytów inwestycyjnych. Nadal aktywnie planujemy nowe zakupy. Niebawem oddamy nowy akademik do użytku – będzie to 400 łóżek w Gdańsku. Zabezpieczyliśmy dwa kolejne obiekty w Warszawie i Krakowie. Pracujemy nad kolejną akwizycją, którą zapewne niedługo ogłosimy – wyliczał Marek Obuchowicz, partner Griffin Real Estate.

Nowych możliwości inwestycyjnych szuka także BaseCamp Student.

- Interesują nas grunty do zabudowy. Realizujemy nasz harmonogram bez zakłóceń. Aktualnie otwieramy akademik na 630 łóżek. To już drugi nasz obiekt w Łodzi. We Wrocławiu trwa budowa ponad 800 łóżek. W przyszłym roku otwieramy ponad 700 łóżek w Katowicach. W kolejnych etapach planujemy budynki w Sopocie i w Gdańsku. Wciąż aktywnie szukamy możliwości – przyznał Tomasz Paszkowski, Business Development Manager, BaseCamp Student.

Z kolei Agata Koczoń-Kobrzyńska, członek zarządu i dyrektor na Polskę Europtimy podkreśliła, że we wszystkich nowych inwestycjach odczuwalne jest spowolnienie.

- Pojawiają się jednak nowi inwestorzy. Współpracujemy z całkowicie nowymi graczami na rynku, którzy próbują tworzyć sobie inkubatory, czyli wyrobić własny brand, by zaistnieć na rynku. W dobie przestoju inwestycyjnego jest to zapowiedź czegoś, co w przeciągu roku lub dwóch lat zaciekawi branżę – podkreśliła Agata Koczoń-Kobrzyńska.

Dodała, że hotele, które przechodzą trudny czas, pracują również nad nowymi produktami.

Jak w zaistniałej sytuacji odnajdują się na rynku mieszkania na wynajem?

- Wierzymy, że pandemia minie i wszystko wróci do normy. Rynek nieruchomości przed Covid-19 był bardzo zdrowy. Liczymy na to, że się obroni. Nasza grupa zarządza środkami około 30 zamożnych polskich rodzin. Inwestorzy postanowili nadal inwestować, więc kupujemy. Nabyliśmy już grunty za ok. 20 mln zł. Robimy akwizycje kolejnych nieruchomości. Na początku 2021 r. rozpoczynamy budowę czterech projektów mieszkań na wynajem – opowiadał Przemysław Andrzejak, CEO Royal Sail Investment Group.

