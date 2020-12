Apricot Capital Group z działką pod aparthotel na Służewcu

Teren przy ul. Taśmowej trafił w ręce Apricot Capital Group, spółki z branży nieruchomości, która ma na swoim koncie inwestycje takie jak: budynek biurowy Żoliborz One w dzielnicy Żoliborz, budynek mieszkaniowo-usługowy Madison Apartments, także na Żoliborzu, oraz budynek mieszkalny przy ulicy Wólczyńskiej w dzielnicy Bielany. Sprzedającym była spółka z grupy Gobarto S.A.

- Ta poprzemysłowa działka znajduje się w dobrze skomunikowanej lokalizacji - mówi Aleksandra Wołodźko, prezes firmy Greenfields, obsługującej transakcję sprzedaży działki. – Dogodny dojazd zapewnia bliskość południowej obwodnicy i lotniska Warszawa Okręcie. W sąsiedztwie rozwija się funkcja biurowa, usługi hotelowe będą stanowiły jej atrakcyjne uzupełnienie.



Inwestycja zakłada budowę aparthotelu liczącego ok. 350 pokoi, a także restauracji i garażu podziemnego. Budynek ukształtowano analogicznie do zabudowy istniejącej – jako kontynuację pierzei ulicy Taśmowej oraz nowoprojektowanej ulicy Nowy Suwak. Obydwa te trakty połączone zostały ze sobą dodatkowym budynkiem dzielącym przestrzeń działki na dwa dziedzińce wewnętrzne. Na pierwszych dwóch kondygnacjach zaprojektowano podcienie pozwalające swobodnie przemieszczać się wzdłuż budynku.



- Budynek swym odważnym charakterem i bryłą nawiązującą do modernistycznych obiektów wpisze się w tkankę biurową tej części miasta – podkreśla architekt Daniel Cabanek z pracowni Studio 20, która odpowiada za projekt.



Podstawowe wykończenie elewacji przewidziano w kolorze białym z czarnymi wstawkami. Obiekt będzie posiadał osiem kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2023 roku.