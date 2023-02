Papiernia w Konstancinie-Jeziornie i Elektrociepłownia Szombierki są priorytetem Arche. - Dzisiaj trudniej o kredyt, więc szukamy do nich inwestorów - zapowiada Władysław Grochowski, prezes Arche. Następny w kolejce Młyn Szancera już ma wspólnika.

Arche kupiło Młyn Szancera w Tarnowie rok temu. W planach jest urządzenie w obiekcie ok. 150 pokoi. Większość jednostek znajdzie w dobudowanym skrzydle, a mniejsza część - w starej bryle młyna.

Grupa Arche będzie realizować Młyn Szancera we współpracy ze wspólnikiem Piotrem Kudelskim, przedstawicielem znanej od pokoleń rodziny cukierników.

Grupa Arche zmieniła swój model działania i zakłada do każdej swojej realizacji spółki celowe, szukając jednocześnie partnerów inwestycyjnych.

Nabyty przez Arche rok temu Młyn Szancera w Tarnowie czeka na zmianę planu zagospodarowania.

- Wszystko przebiega pomyślnie, więc wkrótce plan zostanie uchwalony i będziemy mogli przystąpić do projektowania. Planujemy tam oczywiście budowę hotelu z częścią eventową - tłumaczy Władysław Grochowski, prezes Arche.

Ogień architektem hotelu

Kilka lat temu obiekt częściowo strawił pożar - wypaliło się wnętrze dużej części młyna. - Architektem tego miejsca zostanie ogień. Nie odtworzymy spalonych stropów. Zostawimy otwartą przestrzeń przez wszystkie kondygnacje. Będzie to przeszklona powierzchnia konferencyjno-evetowa o powierzchni 500 mkw. Jedyna taka sala w naszym portfolio - opisuje prezes Arche.

W planach jest urządzenie w obiekcie ok. 150 pokoi. Większość jednostek znajdzie w dobudowanym skrzydle, a mniejsza część - w starej bryle młyna.

- Oczywiście nowy budynek postawimy zupełnie z boku, aby nie zasłaniał zabytkowego frontu - zapewnia Władysław Grochowski.

Grupa Arche będzie realizować Młyn Szancera we współpracy ze wspólnikiem Piotrem Kudelskim, przedstawicielem znanej od pokoleń rodziny cukierników.

Konstancin i Bytom w pierwszej kolejności

W portfelu grupy Arche na realizację czekają też Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie oraz Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu.

Podstawową funkcją kompleksu Arche Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie będą usługi hotelowe oraz konferencyjno - eventowe, w których Arche się specjalizuje. Fot. Arche/Facebook.

- Te dwie inwestycje są naszym priorytetem, więc pracujemy nad nimi w pierwszej kolejności. Młyn Szancera jest tuż za nimi w naszym harmonogramie, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć tę inwestycję - zapowiada Władysław Grochowski.

Prezes dodaje, że grupa Arche zmieniła swój model działania i zakłada do każdej swojej realizacji spółki celowe, szukając jednocześnie partnerów inwestycyjnych.

EC Szombierki, nazywane industrialną katedrą są na priorytetowej liście realizacji grupy Arche. Fot. Arche.

- Wynika to z tego, że dzisiaj trudniej dostać kredyt. Dlatego, podobnie jak w przypadku Młyna Szancera, będziemy szukać inwestorów, zarówno do realizacji w Konstancinie, jak i w Bytomiu. Po ukończeniu projektów będą oni mogli wyjść z inwestycji, a my wkroczymy z kredytem - wyjaśnia Władysław Grochowski.

Apartamenty w fabryce samolotów

Fabryka Samolotów w Mielnie była bazą lotnictwa morskiego Luftwaffe. Do lat 90 ubiegłego wieku obiekt był wykorzystywany przez Wojsko Polskie. W pierwszym etapie powstanie budynek ze 120 lokalami z aneksami kuchennymi, w tym sześć apartamentów o pięciogwiazdkowym standardzie wykończenia. Obecnie wylano ławę fundamentową i powstają pierwsze ściany. Fot. Arche.

Obecnie w trakcie realizacji są apartamenty hotelowe w dawnej Fabryce Samolotów w Mielnie. Perłą projektu jest zabytkowy hangar z czerwonej cegły. Grupa Arche jeszcze czeka na pozwolenie na jego remont.

Marzy nam się uruchomienie pierwszego etapu Fabryki Samolotów w Mielnie jeszcze przed tegorocznymi wakacjami - przyznaje Władysław Grochowski, prezes Arche.

- Urządzimy w nim naszą największą salę konferencyjną - aż 3,5 tys. mkw. bez słupów podporowych. Co prawda w Elektrociepłowni Szombierki jest potencjał na jeszcze większą przestrzeń eventową - ok. 5,5 tys. mkw., ale będzie ona już miała podparcia - tłumaczy Władysław Grochowski.

W hangarze zaplanowano także ok. 70 pokoi hotelowych. Obok trwa budowa pierwszego etapu zabudowy hotelowej. W powstającym budynku będzie 120 apartamentów - od 35 mkw. do 100 mkw., głównie przeznaczonych do inwestycyjnego zakupu. Już ponad 40 proc. pokoi zostało sprzedanych.

- Marzy nam się jego uruchomienie jeszcze przed tegorocznymi wakacjami - przyznaje Władysław Grochowski, prezes Arche.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl