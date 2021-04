Arche czeka na zielone światło dla hotelu przylotniskowego we Wrocławiu

Grupa Arche, czeka na dopuszczenie do użytkowania nowego hotelu przylotniskowego we Wrocławiu, co planowo nastąpić ma na przełomie maja i czerwca. Wtedy również ma nastąpić oficjalne otwarcie obiektu - podaje gazetawroclawska.pl.