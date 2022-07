Arche czeka z pokojami hotelowymi na inwestorów

Arche działa na rynku od ponad trzech dekad.

Firma powstała poprzez rozwój działalności deweloperskiej — wybudowała ponad 10 tys. mieszkań i domów oraz dysponuje jednym z największych w Polsce banków ziemi.

Obecnie Arche dysponuje kapitałem własnym w wysokości ok. 500 mln zł i jest firmą rodzinną.

Firmie do tej pory zaufało blisko 700 inwestorów, którzy kupili łącznie około 2 tys. apartamentów hotelowych. Arche, analizując potrzeby kolejnych inwestorów, stworzyła unikatowy produkt nazwany Systemem Arche dający nie tylko zabezpieczenie kapitału przed inflacją, ale przede wszystkim wiarygodny i sprawdzonym model wspólnego zarabiania w sektorze nieruchomości komercyjnych — w tych dobrych, ale również złych czasach. Wkrótce do sieci działających 17 unikatowych hoteli, które dysponują ponad 3,5 tys. pokojami, dołączą kolejne obiekty m.in. Fabryka Samolotów Mielno, Arche Nałęczów, czy Arche Klasztor Wrocław. Inwestorzy mogą kupić tam apartament hotelowy od 11 tys. zł netto za m kw.

— Obecnie w 60 różnych dostępnych na całym rynku inwestycjach znajdziemy 2,8 tys. hotelowych apartamentów inwestycyjnych. Jest w czym wybierać, ale na pewno warto dobrze sprawdzić rzetelność ofert i stojących za nimi firm — mówi ekspert rynku nieruchomości Adam Białas.

— Inwestowanie w nasze apartamenty hotelowe jest bezpiecznym sposobem na ulokowanie i pomnażanie kapitału, nasza firma stale się rozwija i osiąga bardzo dobre wyniki. Stawiamy przede wszystkim na obiekty zabytkowe, ponieważ ich wartość rośnie, szybciej niż innych nieruchomości. Można powiedzieć, że znaleźliśmy bardzo wąską niszę i to powoduje, że konkurencji trudno nas dogonić. Mamy ambicje, aby dalej rozbudowywać największą, i najciekawszą polską markę hotelową — mówi Władysław Grochowski, twórca i właściciel Grupy Arche.

— System Arche to jasne i transparentne zasady rozliczeń, “bezobsługowość” przy średnich zyskach ok 12 proc. i więcej. Dla przykładu w Arche Hotelu Poloneza II w Warszawie w kwietniu b.r. wyniósł on aż 17,46 proc. Każdemu inwestorowi gwarantujemy też minimalny dochód w wysokości 5% wartości netto — podsumowuje Magdalena Sidorowicz, dyrektor sprzedaży Arche SA.

Niewątpliwie połączenie kompetencji i doświadczenia z różnych sektorów — od deweloperki, przez wykonawstwo, zarządzanie obiektami, aż po HoReCa, MICE oraz finanse — daje jej optymalny zakres fachowej wiedzy i rezerwy pozwalające na optymalizację kosztów, a co za tym idzie, konkurencyjne warunki dla swoich inwestorów. Jednocześnie firma stale pomaga potrzebującym, m.in. bezpłatnie udzieliła 20 tys. noclegów z wyżywieniem uciekającym przed wojną w Ukrainie głównie matkom z dziećmi. Nadal w obiektach Arche przebywa około 2,5 tys. uchodźców.