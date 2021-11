Arche debiutuje w sektorze mixed-use. Na radarze fabryka papieru w Konstancinie

Ponad 60 hektarów, w tym 35 tys. mkw. zabytkowych budynków dawnej fabryki papieru w Konstancinie, chce zagospodarować grupa Arche. - To będzie miasto w mieście, wielofunkcyjny obiekt z mieszkaniami, szkołami, akademikami, hotelem, biurami i różnymi innymi potrzebnymi usługami. Także sporo kultury. Największy i najtrudniejszy nasz projekt – przyznaje Władysław Grochowski, prezes Arche.

Arche planuje serię prezentacji w ośrodkach dla uchodźców, aby te rodziny, które zechcą u nas zostać - wyszkolić i zatrudnić.

Komercjalizacja Cukrowni Żnin z powodzeniem właśnie się zakończyła. To wspaniały projekt, w który nikt - poza Władysławem Grochowskim - na początku nie wierzył. Dzisiaj to lokomotywa Arche.

Arche przygotowuje się do debiutu na giełdzie. Spółka ma nadzieję, że dzięki temu przyłączą inni inwestorzy, dzięki czemu uda się uratować więcej ciekawych obiektów.

Dokładnie 27 grudnia pierwszych gości będzie mógł przyjąć Dwór Uphagena w Gdańsku, choć tam jeszcze planowany jest kolejny etap prac. Większość jednostek pokojowych już sprzedano. Zostało jeszcze ok. 30 proc.

„Wyjdź na balkon, do ogródka lub na miejski plac i przenocuj tam”. Do takiego symbolicznego gestu solidarności z migrantami na granicy 28 listopada, w ramach akcji „Ten Sam Sen”, zachęca Stowarzyszenie Wspólnota Arche i Zamek Janów Podlaski. Weźmie pan w niej udział?

Władysław Grochowski, prezes Arche: To inicjatywa naszych pracowników. Jestem nią zachwycony. Gdyby to było możliwe, pojechałbym na granicę, by ramach solidarności z migrantami, spędzić jedną czy dwie noce pod gołym niebem.

Pan już wykonał potężny gest solidarności w liście do władz państwa, oferując pracę i mieszkanie stu rodzinom migranckim. Z jakimi reakcjami się to spotkało? Zapewne wiele środowisk to poruszyło, ale pewnie też zawstydziło.

Odebrałem wiele bardzo pozytywnych reakcji, także oficjalnych, na przykład od prezydenta Lublina. Pojawiły się też propozycje współpracy.

