Mamy bardzo ambitne plany rozwoju. Obecnie przygotowujemy do rewitalizacji pakiet 10 obiektów na terenie całej Polski - mówi Władysław Grochowski prezes Grupy Arche SA.

Na liście projektów deweloperskich, które szykuje Grupa Arche są:

Fort Szczęśliwice w Warszawie,

w Warszawie, Królewska Papiernia w Konstancinie Jeziornej,

w Konstancinie Jeziornej, Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu,

w Bytomiu, Młyn Szancera w centrum Tarnowa,

w centrum Tarnowa, dawna twierdza Fort VI w Poznaniu,

w Poznaniu, Dwór Bojarów w Otwocku,

w Otwocku, huta szkła w Szklarskiej Porębie ,

, Fabryka Samolotów w Mielnie etap II,

w Mielnie etap II, Sanatorium Metalowiec w Muszynie

w Muszynie Dwór Marchockich w Krzesku koło Siedlec

Niedawno Arche opublikowała coroczny raport, w którym wskazuje, że w 2022 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 495,2 mln zł, które zwiększyły się o 38,9 proc. w porównaniu do 2021 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 101,1 mln zł, czyli o 28,16 proc. więcej r./r. Natomiast zysk netto to 67,6 mln zł — wzrost o 21,14 proc. r./r. W ub.r. przychody z działalności deweloperskiej stanowiły 40,41 proc., a z działalności hoteli 48,45 proc. Pozostałe wpływy to sprzedaż prefabrykatów, mebli i gastronomia. W 2022 r. Arche sprzedała 317 lokali w tym 124 mieszkalne i 193 hotelowe.

Sposób na trudne czasy

Ostatnie lata nie były łatwe, ale przeszliśmy ten czas pełni optymizmu, co pozwoliło nam na pracę nad nowymi projektami. Zawsze najlepiej poruszałem się w trudnych sytuacjach, one były i są dla mnie bardzo mobilizujące - mówi Grochowski

Podkreśla jednak, że nie można lepiej spożytkować pieniędzy, niż pomagając potrzebującym. - Dlatego od pierwszego dnia wojny otworzyliśmy wszystkie nasze obiekty dla uchodźców z Ukrainy — do tej pory udzielając ponad 400 tys. noclegów - wyjaśnia. (...) Dodaje, że biznes nie powinien być tylko zarabianiem, ale głównie zmienianiem świta na trochę lepszy. - Stąd startujemy w kolejne inicjatywy społeczne. Dalej będziemy integrować lokalne społeczności, przywracać świetność zabytkom historii. Pracujemy też nad programem “Druga szansa”, który ma pomagać powrócić do normalności osobom bezdomnym, wychodzącym z nałogów i zakładów karnych — przekonuje Władysław Grochowski.

Grupa Arche poprzez prowadzoną działalność budowlaną rewitalizuje obiekty zabytkowe, często przemysłowe lub o znaczeniu historycznym, którym nadawane są nowe funkcje hotelowe, społeczne, usługowe, integracyjne i kulturalne dla lokalnych społeczności. Grupa powstała poprzez rozwój firmy deweloperskiej, która od 1991 r. świadczy usługi na rynku mieszkaniowym. Przez ten czas powstało wiele projektów i inwestycji, a łącznie wybudowano ponad 10 tys. domów i mieszkań.

Sanatorium Metalowiec w Muszynie

Fabryka Samolotów w Mielnie

Największe wyzwania? Biurokracja

Od lat wchodzimy w najtrudniejsze na rynku projekty rewitalizacyjne. O ironio, nie mamy problemów z ich finansowaniem, ale z biurokracją - mówi prezes Grupy Arche.

Obecnie Arche zarządza 18 hotelami w kilku kategoriach. Hotele historyczne: najmłodszy Fabryka Samolotów Mielno, Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tobaco w Łodzi, Zamek Janów Podlaski, Koszary Góra Kalwaria, Cukrownia Żnin, Dwór Uphagena Arche Gdańsk oraz hotele miejskie: Arche Hotel Puławska Residence, Arche Hotel Krakowska, Arche Hotel Geologiczna, Arche Hotel Poloneza w Warszawie, Arche Hotel Częstochowa, Arche Hotel Wrocław, Piła, Lublin i Siedlce, Arche Residence w Łodzi, a dodatkowo sieć hoteli rozproszonych – “Arche Siedlisko” w samoobsługowej formule ecoboxów zlokalizowanych na Podlasiu, Śląsku, Roztoczu i w woj. Świętokrzyskim. Łącznie spółka zarządza 3 447 pokojami i 150 sztukami ecoboxów.

Dodaje, że państwo jakby nie chciało zarobić na podatkach, odzyskaniu blasku zrujnowanych zabytków i nowych miejscach pracy. - Procedury administracyjne trwają średnio 2-3 razy dłużej niż sama budowa. W tym czasie musimy jeszcze płacić podatki od nieruchomości, które powinny być zawieszone. Taka sytuacja wzmacnia też różne patologie, służące wykreśleniu z rejestru zabytków. Z danych straży pożarnej wynika, że podpalenia starych budynków są niechlubną normą. Tak nie powinno być! Pamiętajmy, że w Polsce historycznych obiektów jest stosunkowo mało i wymagają natychmiastowego działania, ponieważ za chwile mogą runąć… - argumentuje Grochowski.

Nowe inwestycje Grupy Arche w całej Polsce





Chcemy zmieniać je w wielofunkcyjne perły architektury służące całej społeczności. Przykładem może być Dwór Bojarów w Otwocku koło Warszawy, gdzie planujemy Projekt Pokolenia. nowy produkt rynkowy oparty na budowie osiedli z mieszkaniami, lokalami usługowymi, restauracją i infrastrukturą zarówno dla seniorów, ludzi młodych, rodzin z dziećmi, a Otwock, ze swoją tradycją leczniczą, jest w sposób naturalny predysponowany do takiej funkcji - wyjaśnia.

Prezes Grochowski dodaje, że branża budowlana to jeden z trucicieli planety, a ratowanie zabytków to część kompleksowej ekologicznej wizji, w której rozwija zastosowanie konstrukcji z drewna i energii odnawialnej.

- To wszystko naprawdę można sensownie połączyć z korzyścią dla wszystkich stron. Zabytkowe obiekty bardzo dobrze kumulują wartość, a po ich rewitalizacji tylko drożeją. Jednocześnie w przeciwieństwie do nowych, od razu mają w sobie dużą wartość historyczną, a to przyciąga inwestorów i turystów. Daliśmy też możliwość zarabiania z nami na hotelarstwie zwykłym Polakom. Bez wątpienia skrócenie biurokratycznych procedur pozwoliłoby na obniżenie cen i zwiększenie dostępności gruntów, a co za tym idzie uratowanie większej liczby historycznych obiektów - wyjaśnia prezes Arche Grupy SA.

Sanatorium Milicyjne Nałęczów



W tym roku spółka zamierza kontynuować zarówno działalność deweloperską, hotelarsko-gastronomiczną, jak i handlową oraz rozwijać działalność produkcyjną w nowo wybudowanej hali.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl