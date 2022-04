Arche przygotowuje się do produkcji hoteli modułowych. Plan debiutu na GPW aktualny

Arche przygotowuje projekt zagospodarowania pustostanów na mieszkania dla bezdomnych, albo może też dla uchodźców. Zapewne pierwsza realizacja odbędzie się w Łodzi.

Z myślą o pracy dla Ukrainek Arche stworzyło nowy koncept gastronomiczny „Garmaż od Ukrainek”. Pierwszy lokal działa w Warszawie na ul. Kijowskiej 1. Wkrótce sieć będzie liczyć 30 lokali. Może nawet marka pojawi się też w innych europejskich krajach.

Wkrótce zadebiutuje na rynku Alternatywna Spółka Inwestycyjna utworzona specjalnie dla realizacji Garnizonu Białystok. Arche chce w przyszłości powoływać ASI do kolejnych projektów w mniej oczywistych lokalizacjach.

Arche uruchomiło w Siedlcach fabrykę, która przerabia kontenery oceaniczne na jednostki mieszkalne. Czy tylko na potrzeby hotelu rozproszonego Arche Siedlisko, czy może także na przykład dla uchodźców?

Władysław Grochowski, prezes Arche: W przyszłości być może także. Właśnie przygotowujemy się do produkcji hotelu modułowego. Ma się składać z 96 jednostek, tworzących trzy kondygnacje. Pierwszy wykonamy na własne potrzeby – dla pracowników fabryki w Siedlcach. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy już będzie działał, również jako model pokazowy. Jeśli zda egzamin, to potem może uruchomimy produkcję seryjną, ponieważ jest duże zapotrzebowanie między innymi na budowach autostrad. Być może także przy odbudowie Ukrainy.

To w przyszłości, a tymczasem wciąż szukacie kolejnych obiektów do zaadaptowania na dłuższe pobyty uchodźców. Co się udało do tej pory?

Ostatnio Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach użyczył nam dawny akademik dla rodzin swoich pracowników. Budynek był wystawiony na sprzedaż, ale władze uczelni wstrzymały transakcję. Podobnie zrobił lubelski Uniwersytet Medyczny. W sumie jesteśmy w trakcie adaptacji i wyposażania siedmiu nieruchomości, w których schronienie na dłuższy czas znajdzie około 2 tysięcy osób. Są to też miejsca zbiorowego zamieszkania w Warszawie, Ożarowie Mazowieckim, Konstancinie, i Sannikach koło Płocka.

Fabryka Arche nie tylko produkuje dla uchodźców, ale też ich zatrudnia



Jak to wygląda od środka?

W obiektach tych tworzymy pokoje 2-6 osobowe, z łazienkami wspólnymi na korytarzach, w pełni wyposażonymi kuchniami, pralniami oraz świetlicami. Założenie jest takie, aby każda rodzina miała swój pokój, w którym znajdzie trochę prywatności. Oprócz dachu nad głową organizujemy wyżywienie, pomoc w załatwianiu formalności, wsparcie w kwestiach medycznych, szkolnych oraz związanych z pracą. Przyjmujemy osoby relokowane z hal, dworców oraz osoby z niepełnosprawnościami. Coraz częściej trafiają do nas uchodźcy, którzy dotychczas mieszkali u polskich rodzin.

Arche buduje też mieszkania. Czy ma pan pomysł na długofalowy kwaterunek uchodźców? Na pewno wielu z nich zostanie w Polsce na dłużej, albo na zawsze.

Tak, mamy niezłe rozpoznanie. W Polsce jest bardzo dużo pustostanów, które można zagospodarować. Będziemy próbowali działać w tym kierunku. Już wcześniej myślałem o tym w kontekście pomocy osobom bezdomnym. Często zwiedzam różne ruiny, więc ich spotykam. Wielu z nich to młodzi ludzie. Mogliby pracować przy adaptacji takich pustostanów na mieszkania dla siebie. Sponsorzy dostarczaliby materiały budowlane, a my na przykład nadzór nad całym przedsięwzięciem. To na razie tylko koncept, ale szukamy już kierownika projektu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłby to nasz kolejny projekt społeczny. Może też bezdomni mogliby pracować przy przygotowywaniu takich mieszkań dla uchodźców?

Arche przygotowuje na dłuższy pobyt uchodźców z Ukrainy biurowce w Konstancinie i w EC Szombierki



Czy już zidentyfikowaliście pierwsze pustostany?

Tak, mamy ich sporo na horyzoncie. Chcemy przy tym projekcie współpracować z samorządami. Zapewne pierwsza realizacja odbędzie się w Łodzi.

Jeśli chodzi o uchodźców, to oprócz mieszkania, potrzebna jest praca. Jakie oferty ma dla nich Arche?

Przede wszystkim specjalnie z myślą o nich stworzyliśmy nowy koncept gastronomiczny „Garmaż od Ukrainek”. Pierwszy lokal otworzyliśmy w Warszawie na ul. Kijowskiej 1. Wkrótce spodziewamy się, że sieć będzie liczyć 30 lokali. Częściowo połączymy nową markę z naszą dotychczasową „Kuchnia za ścianą”, ale też będziemy szukać lokali w miastach, w których w ogóle jeszcze nas nie ma. Poza tym we wszystkich naszych hotelach na froncie sali restauracyjnej też będzie można kupić przysmaki od Ukrainek. Może nawet marka pojawi się też w innych europejskich krajach. Mamy szansę na zbudowanie naprawdę prężnego brandu. Potencjał jest duży - zatrudnienie może znaleźć nawet 300 pań. Zainteresowanie pracą w Garmażu jest bardzo duże.

Zbliżają się wakacje. Jak zapowiada się ten sezon w waszych hotelach. Nie boi się pan, że wojna odstraszy turystów?

We wszystkich naszych hotelach, na 7 tys. miejsc, przeznaczyliśmy dla uchodźców 800 miejsc. Nie wiem, czy ktoś nam zwróci koszty, ale obserwujemy bardzo ciekawe zjawisko - niektóre korporacje rezygnują z usług innych hoteli i przychodzą do nas właśnie ze względu na naszą społeczną działalność. Jeśli chodzi o biznesowe wydarzenia w naszych hotelach, to mamy bardzo dobre obłożenie na nadchodzące miesiące. To cieszy.

Arche debiutuje w sektorze mixed-use. Na radarze fabryka papieru w Konstancinie



Czy plany wejścia na giełdę pozostają aktualne?

Tak, przygotowujemy się. Wkrótce też zadebiutuje na rynku nasza Alternatywna Spółka Inwestycyjna utworzona specjalnie dla realizacji Garnizonu Białystok. Będziemy chcieli w przyszłości powoływać ASI do kolejnych projektów w mniej oczywistych lokalizacjach. To narzędzie pozwala inwestować w obiekt nawet niewielkie kwoty, nie trzeba kupować całego pokoju hotelowego. Zależy nam na lokalnych inwestorach i mieszkańcach, żeby mogli wykazać się swoim lokalnym patriotyzmem, lokując oszczędności w obiekty, z których potem mogą korzystać.