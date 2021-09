Arche: Stawiamy na nowe pomysły. Inwestujemy w Arche Siedliska i kolejne hotele

Arche Siedlisko będzie to sieć pokoi hotelowych w kontenerach, postawionych w otoczeniu natury.

Każde siedlisko będzie się składało z kilku-kilkunastu kontenerów.

Kontenery pochodzą z recyklingu i są adaptowane na pokoje hotelowe w fabryce Arche.

Jak przyznał Władysław Grochowski, prezes zarządu, Arche, w nowej rzeczywistości obiekty wypoczynkowe biją rekordy - w przeciwieństwie do hoteli miejskich. - Sytuacja na rynku i brak jakiejkolwiek pomocy ze strony rządu zmotywowała nas do poszukiwania nowych pomysłów takich jak koncept Arche Siedlisko - mówił podczas sesji hotelowej "W oczekiwaniu na gości" na Property Forum.

Arche Siedliska mają powstawać, m.in. na Podlasiu, w miejscach blisko społeczności lokalnych albo przeciwnie, zupełnie na uboczu cywilizacji, często w pobliżu wyludniających się wiosek. Grupa Arche chce pozwolić gościom poznawać Polskę w swoim własnym tempie, dotrzeć do miejsc, do których być może sami by nie dotarli, albo o których nie pomyśleliby jako o miejscach wypoczynku.

- Już dziś nasz pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem - mówił Władysław Grochowski.

Prezes zarządu Arche wspomniał również o nowych inwestycjach - hotelu we Wrocławiu i obiekcie w Pile, który w pierwszym miesiącu działalności zanotował blisko 100-proc. obłożenie. Portfel grupy wkrótce jeszcze urośnie. - Kupiliśmy sześć nowych lokalizacji, gdzie będziemy realizować nowe inwestycje - zapewnił.

Arche Siedlisko, mat.pras.

Arche Siedlisko połączy gości i lokalne społeczności

Każde z siedlisk to od 5 do 12 kontenerów. Arche Siedlisko tworzą ecoboxy - komfortowo zaadaptowane i wyposażone kontenery morskie.

- Kontenery są produkowane w naszej fabryce. Miesięcznie może ich powstać ok. 30 sztuk - tak w czerwcu br. mówił Arkadiusz Żywiołek, dyrektor Arche Siedlisko.

