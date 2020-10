Arche wykluczone z tarcz. Przeżyje, ale przez 5 lat nie zatrudni tysiąca pracowników i nie da setek zleceń

"Jesteśmy firmą rodzinną, jedną z tysięcy, które powstały 30 lat temu. Naszą główną działalnością jest działalność deweloperska. Dotychczas wybudowaliśmy ok. 7 tys. domów i mieszkań. Od kilku lat tworzymy polską sieć hoteli, którą nazywamy „kolekcją”, w ramach której każdy hotel jest inny. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce podejmujemy się odbudowy i rewitalizacji obiektów zabytkowych, które popadły w ruinę przez brak chętnych inwestorów. Dzięki naszej spółce obiekty te dostają nowe życie i pełnią nowe funkcje. Przykłady takich obiektów to Zamek Janów Podlaski, Pałac i Folwark Łochów, Cukrownia Żnin. Obecnie nasza kolekcja liczy 13 hoteli i prawie 2500 pokoi" - pisze prezes zarządu Arche w liście otwartym.

"W Grupie Arche mamy dwie organizacje pożytku publicznego. Stowarzyszenie Wspólnota Arche, która pomaga pracownikom i ich dzieciom rozwijać pasje, przeprowadza projekty społeczne, pomaga w sytuacjach losowych. Stowarzyszenie sfinansowało również budowę szkoły w Czadzie. Druga organizacja to Fundacja Leny Grochowskiej, która sprowadza repatriantów z Kazachstanu. Zapewnia im mieszkania i pracę. Fundacja zatrudnia też osoby niepełnosprawne intelektualnie i przygotowuje je do większej samodzielności" - pisze Władysław Grochowski. - "Arche jest firmą wolności i przedsiębiorstwem społecznym. Zysk jest efektem naszej pracy a nie celem samym w sobie. Mimo to rośniemy, dziś mogę powiedzieć rośliśmy, 30% rocznie aż do pandemii. Wypracowaliśmy ponad 400 milionów złotych kapitału własnego. Zatrudniamy, dziś mogę powiedzieć zatrudnialiśmy, ok. jednego tysiąca pracowników. Za działalność w roku 2019 trafiliśmy na listę Rzeczpospolitej 500 największych firm w Polsce z wyróżnieniem za debiut".

Jak podkreśla w liście, przez lata Arche S.A. zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień w Polsce i na świecie. Aż przyszedł 13 marca 2020 roku, dzień kiedy hotele i restauracje w Polsce zostały zamknięte. Działalność hotelowa i gastronomiczna spadła do zera. "Niestety nie objęła nas żadna pomoc przewidziana w tarczach, ponieważ jesteśmy dużą firmą. Płaciliśmy wynagrodzenia naszym pracownikom mimo, że pracownicy nie świadczyli pracy, a hotele i restauracje były zamknięte. Obciążały nas ponadto wszystkie daniny publicznoprawne" - wyjaśnia Władysław Grochowski. "

