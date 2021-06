Grupa Arche rusza z nowym konceptem Arche Siedlisko

Arche rusza tego lata z nowym konceptem - Arche Siedlisko. Będzie to sieć pokoi hotelowych w kontenerach, postawionych w otoczeniu natury.

Grupa Arche planuje stworzy tego lata około 5-6 Arche Siedlisk.

Każde siedlisko będzie się składało z kilku-kilkunastu kontenerów.

Kontenery pochodzą z recyklingu i są adaptowane na pokoje hotelowe w fabryce Arche.

Pierwsze Arche Siedliska mają pojawić się już w połowie lipca w województwie śląskim i świętokrzyskim. W wakacje powinno ruszyć w sumie ok 5-6 siedlisk. Każdy z nich będzie się składał od 5 do 12 kontenerów. Arche Siedlisko tworzą ecoboxy - komfortowo zaadaptowane i wyposażone kontenery morskie.

- Kontenery są produkowane w naszej fabryce. Miesięcznie może ich powstać ok. 30 sztuk - mówi Arkadiusz Żywiołek, dyrektor Arche Siedlisko.

W tym przypadki recykling będzie dotyczył nie tylko samych kontenerów. Materiały z odzysku są wykorzystywane również do izolacji czy wyposażenia wnętrz. Dużo uwagi poświęcono na ograniczanie zużycia energii, docelowo nawet całkowicie chciano się od niej uniezależnić z zewnątrz.

Siedliska będą położone w różnych miejscach: blisko społeczności lokalnych albo przeciwnie, zupełnie na uboczu cywilizacji, często w pobliżu wyludniających się wiosek. Grupa Arche chce pozwolić gościom poznawać Polskę w swoim własnym tempie, dotrzeć do miejsc, do których być może sami by nie dotarli, albo o których nie pomyśleliby jako o miejscach wypoczynku.

- Chcemy stworzyć przewodniki po najbliższym otoczeniu dla odwiedzających nas gości, aby wiedzieli co mogą robić każdego dnia - mówi Arkadiusz Żywiołek.

Ciekawym aspektem całego przedsięwzięcia jest zaangażowanie do projektu społeczności lokalnych, które będzie korzystne dla obu stron. W miejscach gdzie pojawią się ecoboxy, dla wielu ludzi z okolic, szczególnie w miejscach nieco zapomnianych, przedsięwzięcie Arche Siedlisko może stanowić impuls do rozwoju.

- W ramach tego konceptu nie zapewniamy restauracji, ponieważ chcemy, aby nasi goście wspierali lokalne firmy i gastronomię. Chcemy się wiązać z danym miejscem na długi czas, dlatego będziemy dzierżawić teren na min. 10 lat - tłumaczy Arkadiusz Żywiołek.

Grupa Arche planuje m.in. postawić ule na terenie swoich siedlisk, a swoim gościom wręczać nasiona do wysadzenia kwiatów, które również posłużą kwiatom.