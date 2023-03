1 marca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego opublikowana została uchwała Rady Gminy Stawiguda w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Łańskim w Rybakach.

Po upływie 14 dni od daty publikacji, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - w ogłoszonym brzmieniu - wejdzie w życie i stanie się obowiązującym aktem prawa miejscowego - informuje BBI Development w komunikacie.

To otworzy otworzy deweloperowi drogę do realizacji hotelu oraz domów letniskowych w popegeerowskiej miejscowości Rybaki na Warmii. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach dotychczas należących do Archidiecezji Warmińskiej. Do wspólnego projektu deweloperskiego została powołana spółka celowa: Rybaki-Łańsk sp. z o.o. sp.k.

W Rybakach nad brzegiem jeziora Łańskiego BBI Development SA oraz Archidiecezja Warmińska chcą zbudować obiekt hotelowy wraz z strefą prozdrowotną i spa, który pomieści maksymalnie 600-700 osób w ok. 350 pokojach. W jego sąsiedztwie inwestor planuje także budowę 28 domów letniskowych. Całość zabudowy będzie miała charakter ekstensywny – zajmie zaledwie 10 proc. z 16,5-hektarowej działki. Zgodnie z zapewnieniami inwestora projekt będzie spełniać szereg wysokich wymagań środowiskowych.

Publikacja MPZP i nieodległy termin jego wejścia w życie stanowi istotny etap w realizacji projektu Rybaki-Łańsk - przekonuje deweloper.

