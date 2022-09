Wywodzi się z rodziny hotelarzy. Mówi, że hotelarstwem jest obciążony genetycznie - rozmawiamy z Arturem Kozieją, CEO Europlan, właścicielem takich hoteli, jak Lake Hill Resort & SPA w Karkonoszach czy Metropolo by Golden Tulip w Krakowie.

Hotelarstwo przyszło do Pana po dość długim czasie działania w innej branży. Była to bardzo świadoma decyzja. Na ten moment to, czym się Pan zajmuje, może Pan nazwać pasją?

Na pewno przerodziło się to w pasję, aczkolwiek jestem hotelarstwem obciążony genetycznie (śmiech). Pierwszy hotel moich rodziców został otwarty w Karkonoszach w 1983 r. Miałem wtedy nieco ponad 10 lat. Mogę powiedzieć, że wychowałem się w hotelu. Ciężko było od problemów i sukcesów rodziców hotelarzy uciec.

Moje studia pokierowały mnie zagranicę. Przez blisko 20 lat mieszkałem w Londynie, gdzie zajmowałem się bankowością inwestycyjną. Nie zapomniałem jednak o hotelarstwie, gdyż kolejne projekty mojego taty były realizowane z moim udziałem kapitałowym i intelektualnym. Ten element nigdy nie uciekł z mojego pola widzenia.

Wiedziałem, że prędzej czy później będę chciał rozwijać tę działalność. Zwłaszcza, że w Polsce na tamten moment hotelarstwo zaczęło zmierzać w bardzo ciekawym kierunku. Chciałem być częścią tego rozwoju, stąd też ta decyzja...

