Assethome będzie odpowiadał za komercjalizację Willi Zieleniec - nowego projektu Ostoya Capital powstającego na zboczach Gór Orlickich. Współpraca obejmować będzie obsługę procesów marketingowych i sprzedażowych obu etapów inwestycji.

Assethome, lider na rynku sprzedaży apartamentów wakacyjnych nad Bałtykiem, będzie odpowiadał z sprzedaż Willi Zieleniec.

Projekt spółki Ostoya Capital powstaje na zboczach Gór Orlickich, na Dolnym Śląsku.

Współpraca Assethome i Ostoya Capital obejmować będzie pełną obsługę procesów marketingowych i sprzedażowych obu etapów inwestycji.

Assethome będzie odpowiadał za obsługę procesów marketingowych i sprzedażowych obu etapów inwestycji Willa Zieleniec. Projekt przygotowuje Ostoya Capital. W czerwcu spółka podpisała umowę z operatorem nieruchomości Sun&Snow, który posiadając bazę ponad 1,2 mln turystów będzie pracował w celu zapewnienia maksymalnego obłożenia apartamentów Willi Zieleniec.

Willa Zieleniec powstaje na wysokości 903 m n.p.m., tuż przy jednym z największych w Polsce ośrodków narciarskich - Zieleniec Sport Arena. Sam Zieleniec to najwyżej położona dziś część uzdrowiska Dusznik-Zdroju. Willa Zieleniec oferuje apartamenty sportowo-rekreacyjne premium.

Inwestycja oferuje właścicielom oraz najemcom najwyższy standard zamieszkania i najmu, zapewniając jednocześnie doskonałe warunki do relaksu i rekreacji w Ogrodzie Widokowym SPA. Strefa uzdrowiskowa, alpejski mikroklimat, basen zewnętrzny, sauny, kocioł SPA, palenisko na ognisko, wiata grillowa oraz strefa jogi i medytacji mają zapewnić maksymalne obłożenie nie tylko zimą, ale również latem, co jest kluczowe dla dużych operatorów i naszych inwestorów. Jej kameralny charakter ograniczony jedynie do 30 apartamentów.

Bałtyk i góry dywersyfikują portfele pod kątem sezonowości

Pojawienie się Willi Zieleniec w ofercie Assethome to strategiczna i istotna w kontekście rozwoju obu firm decyzja.

- Dzięki rozpoczęciu współpracy z Ostoya Capital przy projekcie Willa Zieleniec zyskujemy dostęp do 30 unikalnych, najwyżej budowanych apartamentów w tej części kraju, które idealnie uzupełniają naszą obecną ofertę i rozbudowują portfele inwestycyjne inwestorów na Pomorzu. Zieleniec jest najbliższym ośrodkiem narciarskim i najlepiej skomunikowanym dla całego Pomorza Zachodniego: od Świnoujścia, przez Poznań, Wrocław, aż do Pragi - komentuje Michał Wąsik, prezes zarządu Assethome.

Z kolei Ostoya Capital skupia się na budowie i dostarczaniu najwyższej jakości produktu oraz długoterminowym zarządzaniu oddanymi nieruchomościami celem maksymalizacji stopy zwrotu z najmu.

- Dla nieruchomości nad Bałtykiem unikatowość, a zarazem wzrost wartości podyktowany jest bliskością do linii brzegowej morza. Dla nieruchomości górskich taki czynnik to wysokość nad poziomem morza, która jest kluczowa dla pożądanego mikroklimatu, długości sezonu narciarskiego i idealnych warunków do jazdy. Bliskość do stoków narciarskich i szlaków turystycznych nadaje nieruchomości dodatkową unikatowość lokalizacyjną. Willa Zieleniec spełnia te kryteria z nawiązką. Wyżej w Polsce buduje się już tylko w Zakopanem - dodaje Bartosz Mazurek, prezes zarządu Ostoya Capital.

Assethome to założona w 2018 roku z siedzibą w Szczecinie firma, która w ciągu zaledwie kilku lat zdobyła pozycję lidera na rynku sprzedaży apartamentów wakacyjnych nad polskim morzem. Posiada szeroką ofertę inwestycyjną z projektami w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych, którą sukcesywnie rozwija, dywersyfikując portfele klientów.

Czynnikiem przyciągającym uwagę praktycznie wszystkich interesariuszy są osiągane przez spółkę wyniki. W roku 2021 podpisała ona rekordową liczbę ponad 1150 umów na kwotę prawie 0,8 mld złotych, natomiast portfolio sprzedanych apartamentów obejmuje dziś ponad 2,5 tys. lokali.

Assethome dysponuje bazą ponad 40 tysięcy potencjalnych klientów, a jej zespół składa się z 20 profesjonalistów.

Ostoya Capital to land deweloper i deweloper second home specjalizujący się w tworzeniu nieruchomości gruntowych i apartamentowych w miejscowościach turystycznych. Posiadając 15-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym spółka traktuje tworzone nieruchomości jak instrumenty finansowe.

Firma odpowiada nie tylko za projektowanie i realizację inwestycji, ale również za ich dalszy rozwój, utrzymanie i zarządzanie celem maksymalizacji stopy zwrotu dla ich właścicieli.

