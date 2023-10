Atrakcyjna oferta to dziś za mało, żeby obiekt noclegowy skusił klienta do dokonania rezerwacji. Aż 61 proc. użytkowników w wieku 18-39 lat preferuje dokonywanie natychmiastowych płatności online - podaje portal rezerwacyjny Nocowanie.pl.

Więcej niż połowa użytkowników przed czterdziestką chce nie tylko wyszukać obiekt w sieci i dokonać natychmiastowej rezerwacji, ale również opłacić ją online.

Coraz więcej obiektów decyduje się na uruchomienie automatycznych rezerwacji.

Odsetek turystów, dokonujących transakcji w sposób tradycyjny, czyli takich, którzy nadal wolą bezpośredni kontakt z właścicielem obiektu wciąż jest wysoki, jednak rezerwacje automatyczne i natychmiastowe płatności, bez zbędnych formalności i kontaktów to nieuchronnie rozwijający się trend związany z faktem, że Polacy przenoszą zakupy do internetu - wyjaśnia Tomasz Zaniewski, wiceprezes Nocowanie.pl.

Dodaje, że młodzi turyści choć chcą wybierać spośród wielu ofert, to nie wyobrażają sobie, by musieli dzwonić do kilkunastu obiektów i pytać o dostępny termin oraz uzgadniać kwestie płatności. Chcą rezerwacji tu i teraz - podkreśla Zaniewski i dodaje, że do internetu zakup noclegów przenoszą nie tylko najmłodsi użytkownicy. Jak wynika z badania platformy już 31 proc. turystów z pokolenia X (40-54 lat) i Baby boomers (55+) deklaruje, że zależy im na natychmiastowym rozliczeniu z obiektem.

Decyzja o dodaniu do naszej platformy możliwości płatności online to naturalny kolejny krok w rozwoju serwisu, który na rynku obecny jest od 17 lat, początkowo głównie w modelu ogłoszeniowym, agregując oferty turystyczne w Polsce, a od tego roku działający również w modelu transakcyjnym - tłumaczy Tomasz Zaniewski.

Serwis rezerwacyjny, który tylko w czasie minionych wakacji odwiedziło 5,9 mln internautów, umożliwia dokonanie natychmiastowej rezerwacji online w ponad 7 200 obiektów noclegowych na terenie całej Polski oraz wysłanie zapytania do ponad 15 tys. sprawdzonych obiektów. Jego użytkownicy mogą również rezerwować wypoczynek za granicą - w ofercie serwisu jest aż 70 tys. obiektów na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i Słowacji, czy w Chorwacji.

Potrzeba skrócenia ścieżki zakupowej powoduje, że coraz więcej obiektów partnerskich Nocowanie.pl decyduje się na uruchomienie automatycznych rezerwacji. Ich liczba od początku roku do końca trzeciego kwartału wzrosła o 60 proc. Od kilku miesięcy mogą tę opcję rozwinąć o możliwość płatności online, dzięki której użytkownik składa rezerwację w wybranym obiekcie jak dotychczas, a po jej pomyślnym złożeniu trafia na stronę z podsumowaniem rezerwacji i przyciskiem umożliwiającym rozpoczęcie płatności i wybranie jednej z dostępnych metod płatności - BLIK, szybki przelew, karta płatnicza. Po udanej płatności system automatycznie wysyła potwierdzenie jej dokonania do gościa i obiektu noclegowego.

