Awans Agnieszki Kalinowskiej w Accor

Accor rozwija komunikację w Polsce i Europie Wschodniej pod kierownictwem Agnieszki Kalinowskiej.

W strukturach Grupy Accor Europa Wschodnia stanowi jeden z największych hubów regionu Northern Europe, obejmując zasięgiem 16 krajów.

Agnieszka Kalinowska odpowiada za pozycjonowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej Accor oraz wszystkich globalnych marek grupy.

Zakres jej zadań obejmuje m.in. planowanie i realizację komunikacji PR oraz działań korporacyjnych i brandowych w ramach przyjętej strategii lokalnej, a także globalnej sieci.

Prowadzi również działania dot. komunikacji otwarć hoteli w całym regionie, m.in. otwarcie pierwszego Mövenpick w Chorwacji.

Region Europy Wschodniej jest rynkiem niezwykle wymagającym, zarówno pod względem dynamiki nowych otwarć, aktywacji brandowej hoteli, aktywności ekspertów jak i komunikacji korporacyjnej, która obejmuje wiele różnych od siebie języków - podkreśla Agnieszka Kalinowska, Senior Manager Media Relations & PR Poland & Eastern Europe.

- Rozwijanie strategii wiodącej grupy hotelowej w tak dynamicznym regionie przynosi niezwykłą satysfakcję. Hotelarstwo to moja pasja od niemal 30 lat. To branża dynamiczna, wymagająca codziennie ogromnej kreatywności i nieustannego rozwój. Każdy dzień jest inny, niesie nowe wyzwania, nie ma miejsca na nudę – mówi.

W ramach struktury Accor Kalinowska we współpracy z partnerami i hotelami odpowiada za rozwój strategii w krajach Europy Wschodniej, koordynując także pracę agencji hubowej w Polsce oraz wszystkich państwach regionu. Polska i Europa Wschodnia to jeden z hubów i części regionu Accor Northern Europe, który obejmuje w sumie 32 kraje. Wśród pozostałych hubów są: UK, DACH, Benelux i New East.

- Europa Wschodnia jest jednym z kluczowych obszarów dla Accor, który napędza rozwój w całym regionie Northern Europe. Z jednej strony to umacnianie ugruntowanej pozycji grupy na znaczących rynkach, a z drugiej rozbudowa portfolio wiodących marek o najlepsze w klasie wizjonerskie obiekty tworzące silny krajobraz hotelowy w nowych krajach. Agnieszka pełni jedną z najważniejszych ról w tym procesie, przybliżając naszym partnerom i społecznościom świat marek Accor, strategię i wizję grupy oraz kluczowych partnerów. Nieocenione zaangażowanie w codzienną pracę, działalność biznesową i całą branżę wzmacniają nieustanny sukces całego regionu – podkreśla Sarah Wilson, Vice President PR & Media Relations, Accor Northern Europe.

Agnieszka Kalinowska jest ekspertem z ponad 30-letnim doświadczeniem w działaniach public relations, marketingu oraz organizacji eventów, takich jak targi, spotkania międzynarodowe czy konwencje. Z grupą hotelową jest związana od 1993 roku.