B&B Hotels chce nadal rozwijać swoją sieć w Polsce

Co najmniej dwa powody do świętowania ma w ostatnim czasie międzynarodowa sieć B&B Hotels. Właśnie otworzyła swój 10. hotel w Polsce, a do tego 12. urodziny obchodzi B&B Toruń – pierwszy obiekt tej marki w naszym kraju.

Markę B&B Hotels można spotkać już w 10 polskich miastach.

Łącznie hotele oferują 1198 pokoi.

B&B Hotels świętuje otwarcie 10. hotelu w Polsce – B&B Poznań Old Town przy placu Wolności 16 oferuje 156 pokoi i jest największym dotąd obiektem sieci w naszym kraju. Jego inauguracja miała miejsce 9 czerwca, niespełna miesiąc po otwarciu hotelu B&B Lublin Centrum przy ul. Dolnej 3 Maja 7 ze 130 pokojami.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

A wszystko zaczęło się w Toruniu, gdzie w 2010 r. otwarto pierwszy hotel znanej już wtedy w Europie sieci.

– Trudno uwierzyć, że to już 12 lat, odkąd przyjęliśmy pierwszych gości w naszym hotelu, który niemal od początku należy do grona najchętniej wybieranych miejsc noclegowych w Toruniu – mówi Kamil Piaskowski, dyrektor hotelu B&B Toruń.

W kolejnych latach dołączyły do niego obiekty w Warszawie (zmodernizowany w 2019 roku) i we Wrocławiu.

We wrześniu 2016 r. pierwszych gości przywitały hotele B&B Łódź Centrum i B&B Katowice Centrum. Wówczas został też zapoczątkowany obecny koncept aranżacyjny.

W 2018 r. marka zawitała do Krakowa. Pod koniec 2019 roku sieć powiększyła się o dwa kolejne hotele – w Rzeszowie i Nowym Targu – pierwsze w polskim portfolio, które rozpoczęły działalność w oparciu o długoterminową umowę najmu nieruchomości.

W 2022 roku zakończono budowę B&B Lublin Centrum i 16 maja obiekt został otwarty. Zaraz po nim, 6 czerwca pierwszych gości przyjął B&B Poznań Old Town, działający w wynajętym budynku przy Placu Wolności 16, który został rozbudowany i dostosowany do potrzeb międzynarodowej sieci. Tym samym markę B&B Hotels można spotkać już w 10 polskich miastach. Łącznie, hotele oferują 1198 pokoi.

B&B Hotels poszukuje partnerów do dalszego rozwoju

– Po ostatnich otwarciach w Lublinie i w Poznaniu mamy już 10 hoteli w Polsce, co nas niezmiernie cieszy i napawa dumą, bo to nie tylko okrągła liczba, ale też dobre wyniki sprzedażowe. To potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek, a nasze obiekty świetnie odpowiadają na potrzeby podróżnych i zapewniają im pozytywne doświadczenia – mówi Beatrice Bouchet, stojąca na czele B&B Hotels w Polsce. – Ciągle pracujemy nad dywersyfikacją geograficzną naszej oferty. Nieustannie poszukujemy partnerów – właścicieli nieruchomości, w których moglibyśmy otworzyć hotel naszej sieci w oparciu o umowę najmu zawartą na okres 10-15 lat z opcją przedłużenia. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie porozmawiamy o współpracy – dodaje.

Wszystko zaczęło się w Toruniu, a gdzie się zakończy? Tego nie wie nikt. Lubiana przez podróżnych marka B&B Hotels planuje nadal rozwijać swoją sieć w naszym kraju, biorąc „na celownik” kolejne polskie miasta.

Grupa B&B Hôtels to trzecia co do wielkości sieć hoteli we Francji, która powstała w 1990 roku. Hotele B&B należą do segmentu hoteli ekonomicznych. Sieć ma obecnie (stan na 2. połowę lipca 2022) hotele we Francji (353), w Niemczech (153), we Włoszech (58), w Hiszpanii (39), w Szwajcarii (8), w Portugalii i Belgii (po 7), w Brazylii i Austrii (po 6), w Słowenii (2) oraz w Czechach, Holandii i na Węgrzech (po 1).

Grupa B&B Hotels rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce, gdzie działają już obiekty w Poznaniu (156 pokoi), w Warszawie (154), Łodzi (149), Wrocławiu (140), Krakowie (130), Lublinie (130), Katowicach (105), Toruniu (93) Nowym Targu (76), Rzeszowie (65).