B&B Hotels nie hamuje inwestycji. Szuka nieruchomości m.in. w Gdańsku i Zielonej Górze

Międzynarodowa sieć B&B Hotels, która w swojej ofercie posiada już ponad 500 hoteli, pomimo kryzysu, który dotknął branżę hotelarską, nie zmienia swoich planów i zapowiada kolejne otwarcia. Polska odgrywa również znaczącą rolę w długoterminowych planach rozwoju sieci. Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra, Białystok – to przykłady kilku polskich miast, w których poszukuje nieruchomości do wynajęcia.

8 hoteli, 912 pokoi – tak na ten moment przedstawia się dotychczasowy bilans sieci B&B Hotels w Polsce. Wiele jednak wskazuje na to, że już wkrótce te liczby ulegną zmianie – oczywiście in plus. W 2021 r. planowane jest otwarcie hotelu B&B w Lublinie, wraz z którym oferta sieci w Polsce powiększy się o kolejnych 130 pokoi. Jednak to nie koniec ambitnych założeń B&B Hotels.

– Podtrzymujemy nasze ubiegłoroczne deklaracje, dotyczące zwiększenia w Polsce liczby pokoi w ciągu kilku najbliższych lat, szczególnie, że część tego planu udało nam się już zrealizować, poprzez otwarcia w Rzeszowie i Nowym Targu – mówi Béatrice Bouchet, prezes zarządu B&B Hotels Polska.



B&B Hotels zamierza odegrać jedną z głównych ról na polskim i europejskim rynku hotelowym w segmencie hoteli ekonomicznych, stąd jeszcze bardziej otwiera się na model biznesowy oparty na długoterminowym najmie nieruchomości.

– Chcemy rozwijać się poprzez najem długoterminowy i w związku z tym aktywnie poszukujemy obiektów, do których moglibyśmy wprowadzić się na okres przynajmniej 10 lat, z opcją dwukrotnego przedłużenia do 30 lat. Przyglądamy się zarówno dużym, jak i mniejszym rynkom hotelowym, także tym, na których jesteśmy już obecni. Aktywnie poszukujemy możliwości otwarcia pierwszego obiektu w Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze czy Białymstoku, a także kolejnego projektu w Warszawie czy Wrocławiu. Wiele jednak zależy od tego, czy uda nam się w tych miastach znaleźć lokalizacje, które charakteryzują obiekty działające w naszej sieci – mówi Béatrice Bouchet.



Atrakcyjne położenie to wizytówka hoteli należących do sieci B&B Hotels w Polsce i jedna z tych cech, za którą pokochali je goście także w całej Europie.



– Jesteśmy otwarci na propozycje właścicieli nieruchomości dobrze wyeksponowanych w przestrzeni miejskiej, usytuowanych w centrach miast, w pobliżu miejsc o walorach biznesowych, turystycznych i rozrywkowych – dodaje prezes zarządu B&B Hotels Polska.