10 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie B&B HOTEL Piotrków Trybunalski. To kolejny hotel oddany przez sieć w tym roku.

Obiekt położony przy ulicy Grota Roweckiego 5 to jeden z czterech hoteli, które w tym roku powiększyły szeregi sieci B&B HOTELS w Polsce.

Nowy hotel sieciowy oferuje 60 pokoi.

B&B HOTELS ma 14 hoteli w naszym kraju.

B&B HOTEL Piotrków Trybunalski, przecięcie wstęgi. Fot. Mat. pras.

Choć B&B HOTEL Piotrków Trybunalski zaprasza podróżnych w swoje progi już od początku sierpnia 2023, to jego oficjalne otwarcie miało miejsce nieco później, bo 10 października.

Uczestniczyły w nim wszystkie podmioty, które przyczyniły się do sfinalizowania transakcji i podpisania umowy najmu, w ramach której B&B HOTELS długoterminowo będzie użytkować obiekt przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 5. Nie zabrakło też przyjaciół sieci, a także przedstawicieli lokalnych władz oraz mediów.

B&B HOTEL Piotrków Trybunalski, apartament premium. Fot. Mat. pras.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień i podziękowań, a zwieńczeniem części oficjalnej było symboliczne przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonali wspólnie Jakub Bilik - Prezes i Dyrektor Zarządzający B&B HOTELS Polska, Paulina Bursiak – Dyrektor B&B HOTEL Piotrków Trybunalski, Laura Kunicka - Senior Development Manager w B&B HOTELS Polska, Julia Groblewska – Dyrektor PTH Trybunalskie S.A., a także Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski oraz Krzysztof Chojniak – Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego.

Sieć podkreśla, że otwarcie hotelu w Piotrkowie Trybunalskim to ważny krok w kierunku jej rozwoju w Polsce, wpisujący się w założenia nowej strategii dla naszego rynku.

B&B HOTEL Piotrków Trybunalski, pokój double standard. Fot. Mat. pras.

– Dzień dobry w Piotrkowie Trybunalskim! – zaczął Jakub Bilik, stojący na czele B&B HOTELS Polska, po czym kontynuował: - To, że spotykamy się właśnie tutaj, to nie przypadek. Piotrków doskonale wpisuje się w nową strategię naszej marki, przyjętą wiosną tego roku. Zgodnie z jej założeniami nie koncentrujemy się wyłącznie na rozwoju w największych aglomeracjach. Otwieramy się także na miejscowości liczące od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców. Wybieramy miejsca z interesującą ofertą dla odwiedzających, w których dostrzegamy duży potencjał, jeśli chodzi o popyt na usługi noclegowe.

B&B HOTEL Piotrków Trybunalski, sala konferencyjna. Fot. Mat. pras.

Bez wątpienia Piotrków jest destynacją, która ma czym przyciągnąć i oczarować turystów. Zamek Królewski, Rynek Trybunalski, Planetarium, Muzea Marcepanów i Piwowarstwa czy szklak filmowy – ciekawych miejsc w Piotrkowie nie brakuje. Nasz hotel, położony zaledwie kilka minut od pięknej, zabytkowej starówki, to świetny punkt do rozpoczęcia zwiedzania – nie tylko samego miasta. Parking oraz bliskość dworców PKP i PKS czynią go także świetną bazą wypadową do odkrywania uroków okolicy, m.in. Spały, bunkra w Konewce, Zalewu Sulejowskiego, Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim albo na spływ kajakowy Pilicą – dodaje Paulina Bursiak, Dyrektor B&B HOTEL Piotrków Trybunalski.

B&B HOTEL Piotrków Trybunalski, sala śniadaniowa. Fot. Mat. pras.

Po oficjalnej części spotkania gości zaproszono do zwiedzania hotelowych wnętrz oraz na cocktail party, które było okazją dla uczestników do wspólnego toastu, mniej formalnych rozmów czy wykonania pamiątkowych zdjęć.

Nowy hotel sieciowy oferuje 60 komfortowych pokoi, każdy z własną łazienką i indywidualnie sterowaną klimatyzacją. Do wyboru są pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, wyposażone w taki sposób, by można było w nich efektywnie odpocząć po podróży, całodziennym zwiedzaniu czy odbytym spotkaniu biznesowym, a w razie potrzeby także spokojnie popracować. Na gości podróżujących samochodem czeka prywatny parking. Na miejscu jest dostępna także restauracja, która serwuje śniadania w formie bufetu. Podobnie jak w innych obiektach sieci – do dyspozycji gości jest B&B Shop, w którym można zakupić przekąski oraz zimne i ciepłe napoje. Dodatkowo na terenie hotelu jest dostępna lokalna sieć Wi-Fi, umożliwiająca szybkie, bezprzewodowe połączenie z Internetem.

Lokalizacja hotelu w samym centrum miasta, tuż obok dworców PKP i PKS, zaledwie kilka minut spacerem od pięknej, zabytkowej starówki oraz dostępne dla gości udogodnienia czynią nowy B&B HOTEL ciekawym punktem na noclegowej mapie Piotrkowa - zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i w celach typowo rekreacyjnych.

B&B HOTEL Piotrków Trybunalski to jeden z 14 hoteli w Polsce, działających pod szyldem popularnej na naszym kontynencie sieci B&B HOTELS, zrzeszającej ponad 700 hoteli w 14 europejskich krajach oraz w Brazylii. Marka należy do segmentu value for money i oferuje pobyt w swoich hotelach jako opcję smart, gwarantując dobrą jakość za przystępną cenę.

