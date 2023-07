Pierwsze krzaczki lawendy zakwitły w Małej Prowansji. W Proszowicach pod Krakowem wonne połacie fioletu wabią pszczoły i turystów. Jeśli chcecie uniknąć tłumów, warto tu zawitać w tygodniu.

Ogród pełen lawendy to gospodarstwo rolne położone w Ostrowie, gm. Proszowice.

Miejsce jest czynne tyko przez miesiąc, od 25 czerwca do końca lipca, w godzinach od 4:00 do 21:00

Lawenda właśnie zaczyna pełnię kwitnienia i roztacza w okolicy niepowtarzalny aromat.

W ogrodzie można spacerować, skosztować i kupić produkty lokalne z lawendą.

Wśród romantycznych krzaczków można sobie zrobić rodzinną sesję zdjęciową.



Właśnie zaczyna pachnieć i nabierać kolorów. W Ogrodzie Pełnym Lawendy w podkrakowskich Proszowicach kwitną już pierwsze krzaczki. Warto się pospieszyć, bo na wycieczkę do krainy fioletu zwanej Małą Prowansją można się wybrać tylko przez miesiąc.

To miejsce trudno przeoczyć jadąc z Wieliczki do Skalbmierza. Pośród zieleni zbóż łatwo się rzuca w oczy zupełnie inna połać: ten pas mocnego fioletu, długi aż po horyzont, to właśnie położone w Ostrowie lawendowe pole - Ogród pełen lawendy.

Łatwo tutaj dojechać nawet bez samochodu, a zapach aromatycznych krzaczków wyraźnie czuć w powietrzu. Na miejscu można kupić regionalne produkty, w większości wykonane przy udziale lawendy.

Jest więc lawendowa kawa i lemoniada lawendowa, a także sławne w okolicy mleczne lody lawendowe.

Można się nimi delektować wprost na łonie natury, pod namiotem

Gospodarze pozwalają tu na spacer pośród krzaczków lawendy. Kto weźmie ze sobą leżak albo kocyk, ten wygodnie poleży i popatrzy w niebo. Taki relaks to prawdziwa podróż do krainy zmysłów: pracuje wzrok, węch, słuch i dotyk.

Ogród pelen lawendy: 30 czerwca 2023. Fot.: profil FB Michał Sośnicki fotografia

Na warsztaty z plecenia wianków właściciele zapraszają co weekend. Właścicielka Ogrodu urządza je dla gości w soboty i w niedziele, co godzinę począwszy od godziny 14 do 18.

Ogród pełen lawendy słynie także ze zjawiskowych sesji zdjęciowych, na które zawsze trzeba się umawiać z dużym wyprzedzeniem.

W słoneczny dzień intensywny zapach wyraźnie czuć w powietrzu. Białe ławeczki potęgują klimat prowansalski, łagodnie komponując się z kolorem lawendy.

Do końca lipca ogród pełen lawendy wyczaruje dla gości niezapomniane wrażenia.

