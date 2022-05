Banki będą finansować wyłącznie zielone projekty deweloperskie? Co to oznacza dla hotelarzy

W branży nieruchomościowej mówi się, że decyzje o przyznaniu kredytu mogą być w coraz większym stopniu uzależnione od ekologicznych komponentów budynków. W wielu bankach zielony projekt będzie priorytetowym a nawet jedynym, który otrzyma finansowanie. Co to oznacza dla inwestycji hotelowych?

Wzrost zaangażowania banków w projekty klimatyczne widoczny jest już w strategii wielu instytucji finansujących nieruchomości komercyjne.

Inwestorzy - bez względu na sektor nieruchomości, w którym działają - powinni uwzględnić w projektach zielone rozwiązania i opublikować strategię ESG.

W długim terminie będziemy mieli do czynienia z selekcją krótkoterminowych inwestycji powstających na zasadzie „wybuduj i sprzedaj”.

Dążenie do niskoemisyjności to kierunek, w którym coraz pewniej podążają instytucje finansujące nieruchomości komercyjne.

- To widoczny trend, który zintegrował się z głębokimi potrzebami gości i zarządzających obiektami - mówił podczas EEC Tomasz Niewola, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mazzanine mBanku.

Dowodem na wyraźny wzrost zaangażowania banków w projekty klimatyczne widoczny jest już w strategii wielu instytucji finansujących. Przykład? Europejski Bank Inwestycyjny zakłada, że w 2025 roku 50 proc. inwestycji w jego portfelu będzie miało komponent klimatyczny lub środowiskowy. Inne banki nie zostają w tyle.

Deweloperzy reagują

Wymogi bankowe i inne, związane z ochroną środowiska, regulacje prawne zmieniają podejście do biznesu. W efekcie inwestorzy, którzy będą starać się o finansowanie nieruchomości, powinni uwzględnić w projektach zielone rozwiązania i opublikować strategię ESG.

Na taki ruch zdecydowała się już Cavatina, która w pierwszym kwartale br. opublikowała swoje podejście do aspektów związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym i podsumowała działania prowadzone w 2021 r. według międzynarodowego standardu GRI. Tym samym, jako pierwszy polski deweloper, wyprzedziła regulacje w zakresie obowiązkowego raportowania pozafinansowego.

Zielone hotele na pierwszym planie

Odpowiedzialność ekologiczna i społeczna zyskuje na znaczeniu również w sektorze hotelowym, a im więcej zainwestujemy w ekologiczne rozwiązania, tym tańszy będzie później obiekt w zarządzaniu. - Istotny element, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualne wahania kosztów, m.in. energii i gazu - mówi Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Dla branży hotelowej to znaczące podniesienie poprzeczki, ale i element regulujący zasady rynkowe. Pamiętajmy, że w przypadku wielu projektów hotelowych, mamy do czynienia z różnymi grupami interesu i odmiennymi celami inwestycyjnymi. Inwestujący w wielu przypadkach chcą wybudować a następnie sprzedać obiekt lub przekazać go operatorowi - kluczowy jest zatem relatywnie niski koszt realizacji. Z kolei dla zarządzających lub kolejnych właścicieli budynków hotelowych - biorąc pod uwagę, że przejmują obiekt na lata - bardzo istotny są bieżące koszty utrzymania.

- Decyzje banków pomogą znaleźć wspólny mianownik w tych zależnościach i celach - mówi Rafał Abramczyk. - Wymogi bankowe w pewnym sensie zagwarantują atrakcyjny poziom kosztów eksploatacyjnych - niezwykle istotnych w codziennym funkcjonowaniu hotelu - wyjaśnia.

Inwestorzy muszą wydać więcej

Co to oznacza dla inwestorów hotelowych? Choćby konieczność wprowadzenia zatrudnienia zespołu lub firmy zewnętrznej odpowiedzialnej za certyfikację. - To kolejny element w procesie inwestycyjnym, który będzie wymagał dobrej organizacji i doboru rzetelnych partnerów oraz narzędzi, które pozwolą na optymalizację przedsięwzięcia - mówi Rafał Abramczyk.

Jak twierdzi, w długim terminie będziemy mieli do czynienia z selekcją krótkoterminowych inwestycji na zasadzie „wybuduj i sprzedaj”. - Ich miejsce zajmą średnioterminowe przedsięwzięcia, gdzie inwestujący nie będą sprzedawać budynków zaraz po ich wybudowaniu, ale będą trzymać obiekty w portfelu nawet do 5-6 lat po to, by z bieżącej działalności hotelowej pokryć choćby część kosztów realizacji - komentuje Rafał Abramczyk.