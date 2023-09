Otwarcie hotelu Barceló Warsaw Powiśle sfinalizowało proces zagospodarowania wszystkich budynków w kompleksie Elektrowni Powiśle, zarządzanym przez Tristan Capital Partners i White Star Real Estate. Inwestycja ta wzmacnia również międzynarodową ekspansję Barcelo Hotel Group w Europie Centralno-Wschodniej. Pierwsi goście zostali tu przyjęci w czerwcu bieżącego roku.

Nasz hotel to nie tylko przystań dla podróżujących z całego świata, ale także wyraz naszej pasji do piękna i gościnności. Po raz pierwszy Barceló Group wkroczyło na polską scenę hotelową i to w tak szczególnym miejscu. Lokalizacja w kompleksie Elektrowni Powiśle to hołd dla historii tego miejsca, a jednocześnie nowy rozdział w komfortowej podróży i zachęta do odkrywania tego magicznego zakątka Warszawy, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. Barceló Warsaw Powiśle staje się także istotnym centrum biznesowym – mówi Agnieszka Tucharz, dyrektor generalny Barceló Warsaw Powiśle.