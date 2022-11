Od 26 marca 2023 roku z Ławicy pasażerowie polecą z Ryanair do Bari we Włoszech.

Od wiosny 2023 roku z Ryanair Wielkopolanie będą mogli polecieć do włoskiego Bari.

Linia Lotnicza Ryanair wprowadziła do systemu rezerwacyjnego nowy kierunek #ProstozPoznania na 2023 rok. Od 26 marca przyszłego roku z Ławicy pasażerowie polecą z Ryanair do Bari we Włoszech. Loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu – czwartki, niedziele.

Bari w południowych Włoszech, położone nad Morzem Adriatyckim jest już dla Wielkopolan.

