Basen w dawnym skarbcu. Raffles powiększył ofertę rekreacyjną

W Raffles Spa otwarto nowoczesny basen rekreacyjny z przeciwprądem, wodospadem, dyszami do hydromasażu oraz jacuzzi.

Basen mieści się w hotelowych podziemiach, gdzie w XIX wieku zbudowano skarbiec. Z zachowanych ogłoszeń prasowych z początku XX wieku wiadomo, iż mieściły się w nim depozytowe skrytki dla klientów dwóch banków, jakie działały w budynku Hotelu Europejskiego w przedwojennej Warszawie – Banku Zjednoczonych Ziem Polskich oraz Banku Przemysłowego Warszawskiego.

Basen to jeszcze jeden powód, by odwiedzić wyjątkowe Raffles Spa, zlokalizowane na poziomie -1 w hotelu Raffles Europejski Warsaw. W Raffles Spa zadbano o dobry design wnętrz z wykorzystaniem naturalnych materiałów oraz lokalnych akcentów. Poczucie lokalnej tożsamości podkreśla odrestaurowana mozaika naścienna Krystyny Kozłowskiej z 1961 roku, przedstawiająca “Porwanie Europy”, przeniesiona do recepcji Spa z lobby Hotelu Europejskiego. Lokalne detale widoczne są także w postaci naparów herbacianych oraz zapachów, bazujących na polskich kwiatach i ziołach.