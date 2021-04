Baza noclegowa Sandomierza powiększy się o nowy hotel

Projektowany budynek Hotelu Ossoliński*** to obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny. Przeznaczenie budynku to funkcja hotelowa i gastronomiczna. Główne wejście do części hotelowej usytuowano na parterze, zaś główne wejście do restauracji na kondygnacji przyziemia dostępnej bezpośrednio z poziomu terenu południowej części działki. Trzy najwyższe kondygnacje przeznaczone są pod część hotelową z recepcją, w jej obrębie zaprojektowano 37 pokoi hotelowych jedno-, dwu- i trzy-osobowych – łącznie zapewniających nocleg dla maksymalnie 78 osób.

Właściciele mają także w planach wydzierżawienie od miasta części zielonych terenów przylegających do terenu hotelu. Będą tam organizowane koncerty i inne wydarzenia dla mieszkańców i turystów.