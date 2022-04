BBI dementuje doniesienia na temat hotelu w Rybakach

Przypomnijmy, że czterogwiazdkowy hotel z kompleksem luksusowych domków nad jeziorem Łańskim koło Olsztyna to wspólna inwestycją Archidiecezji Warmińskiej oraz BBI Development. Pierwszy raz o projekcie informowano już w 2018 roku. Realizacja inwestycji miała jednak opóźnienia związane są z procedurami administracyjnymi.

W internecie pojawił się apel do radnych gminy Stawiguda, aby nie ustanawiali projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu, który umożliwiłby realizację inwestycji. Pod petycją w tej sprawie podpisało się prawie 12 tysięcy osób.

W ostatnich dniach w mediach pojawiło się sporo informacji na temat planowanego hotelu. Według tych doniesień Kuria i notowany na GPW deweloper zamierzają zrealizować gigantyczny projekt, który jednorazowo mógłby przyjąć nawet 2 tys. gości.

- W rzeczywistości planujemy stworzenie ogólnodostępnego obiektu średniej wielkości , wpisującego się w krajobraz. Będzie on dysponować bogatym zapleczem sanatoryjno-rehabilitacyjny. Pomieści maksymalnie ok. 700 osób, przy czym hotele rzadko przekraczają 70 proc. obłożenia, co oznacza ok. 500 gości - informują przedstawiciele spółki BBI Development w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji. Przekonują, że wizualizacje hotelu, które pojawiają się w internecie, nie pochodzą od inwestora i przedstawiają fałszywą skalę obiektu.

Dodatkowo inwestor wylicza szereg inwestycji, które zrealizuje z korzyścią dla lokalnej społeczności, wśród nich min. modernizację drogi z Plusek i Rybak, podłączenie do sieci gazowej mieszkańców Plusek i Rybak oraz modernizację kanalizacji.

BBI Development argumentuje, że hotel zostanie zaprojektowany tak, aby miał jak najwięcej proekologicznych rozwiązań, m.in: instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła oraz piece gazowe. - Nasze zamiary są od początku jasne i transparentne, a dialog jaki jest prowadzony w tej sprawie z władzami gminy i jej mieszkańcami jest rzetelny i uczciwy - informuje zarząd spółki i podkreśla, że szykuje już pozwy w sprawie pomawiania tej inwestycji.