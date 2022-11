Branża turystyczną chce rozłożenia wakacyjnych turnusów na trzy miesiące. Pomysł nie jest nowy. Po raz pierwszy pojawił się już kilkanaście lat temu.

Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy wraz z branżą turystyczną uważa, że wydłużenie wakacji do okresu trzech miesięcy ma sens.

Pomysł zgłasza Stowarzyszenia Gmin Górskich RP.

Należą do niego Szczyrk, Świeradów-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Karpacz, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko.

Pomysł ma działać analogicznie, jak ferie zimowe.

Uczniowie będą mieli ok. ośmiu tygodni wakacji, ale w różnych terminach.

Wydłużone wakacje miałyby się odbywać od 15 czerwca do 15 września.

Zdaniem władz pomysł jest wart rozważenia i dyskusji. Nie jest jednak aż tak konieczny, jak było wydłużenie ferii zimowych i podzielenie turnusów na poszczególne województwa od 2004 r.

Zimowy wypoczynek był skumulowany w ciągu dwóch tygodni. Wakacje to okres dwóch miesięcy. Dość duży, aby sobie zaplanować rodzinny wypoczynek w dogodnym terminie. Zwłaszcza że np. pierwsza połowa lipca to okres, w którym w niektórych ośrodkach nie ma dużego ruchu turystycznego - powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Zmiany w wakacyjnym terminarzu wymagały korelacji kilku resortów m.in. edukacji i kultury.

Pomysł przedłużenia wakacyjnych turnusów i podzielenia letniego wypoczynku na poszczególne województwa jest popierany przez branżę turystyczną.

Tatrzańska Izba Gospodarcza uważa, że byłoby do pozytywne zarówno dla turystów jak i dla biznesu, ruchu drogowego i atrakcji turystycznych.

Wakacje: jak to działa w Europie?

Tak to działa w większości krajów europejskich. Okres letniego wypoczynku jest rozłożony i w czasie i na poszczególne regiony.

Zdaniem Wagnera rozciągnięcie wakacji i podzielenie okresów wypoczynkowych na poszczególne województwa to dobry pomysł.

Pozytywnie wpłynęłoby na:

komfort wypoczynku gości,

mniejsze obciążenie popularnych miejscowości

mniejsze oblężenie atrakcji turystycznych,

parków narodowych,

obciążenie nadmorskich plaż,

obciążenie zabytków,

drogowe korki.

Stowarzyszenie Gmin Górskich RP już prowadzi rozmowy z mieszkańcami i zainteresowanymi branżami.

Dajemy sygnał, że wydłużenie okresu wakacyjnego i rozłożenie wypoczynku na poszczególne województwa byłyby korzystne dla wszystkich - mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Jeśli pomysł doszedł by do skutku, to oczywiście najpierw wymagałby zmian ustawowych.

Finalnie będzie to zależało od ustawodawcy.

