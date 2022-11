W pustostanie przy na Wielopolu w Krakowie będzie hotel. Ikoniczny gmach projektował Friedrich Setz, urzędnik i architekt budynków pocztowych w monarchii austro-węgierskiej.

Dawny budynek Poczty Głównej w Krakowie stoi u zbiegu rogu ulic Wielopole 2 i ulicy Westerplatte 20.

Gmach został zaprojektowany przez wiedeńskiego architekta F. Setza.

Nowym właścicielem budynku jest Zeitgeist Asset Management.

W odrestaurowanym budynku chce stworzyć hotel z częścią konferencyjną i koncertową.

Budynek zachowa swoją część użytkową, poświęconą Poczcie Polskiej.

Nowym właścicielem budynku jest Zeitgeist Asset Management. To deweloper i firma zarządzająca aktywami dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

W pustostanie chce otworzyć nowoczesny hotel.

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków zaopiniowała pozytywnie plany adaptacji budynku.

Wierzymy, że nadszedł czas, aby gmach Poczty przy Wielopolu przestał być tylko historycznym wspomnieniem, ale zaczął tworzyć kolejny rozdział swojej opowieści. Przestrzeń ta stanie się bowiem publicznym sercem kompleksu hotelowo-konferencyjnego oraz restauracyjnego i prawdziwym miejscem spotkań. Z poszanowaniem oczywiście dla nieprzerwanego działania na miejscu placówki pocztowej - zapowiada Peter Noack, CEO Zeitgeist Asset Management.

W nowym Hotelu przy Westerplatte 20 właściciel urządzi m.in.:

ogólnodostępny taras widokowy na dachu,

otwarty bar,

restaurację,

kącik historii Poczty,

sale konferencyjne,

sale koncertowe.

Kraków umawia się "pod Pocztą"

Monumentalny gmach Poczty Głównej w Krakowie jest ważnym akcentem urbanistycznym.

Zlokalizowany u zbiegu ulic Wielopole oraz Westerplatte, u wylotu ul. Siennej oraz w sąsiedztwie pierścienia Plant budynek jest świadkiem historii i charakterystycznym elementem, należącym do dziedzictwa kultury miasta Krakowa.

Ten aspekt wyraża się we wciąż żywym zwyczaju spotykania się i umawiania „pod Pocztą".

Deweloperowi zależy, by budynek przekształcony w hotel, znów stał się miejscem przyjaznym i otwartym.

Poczta Główna w Krakowie: był Orange, będzie hotel

Przez wiele lat część zabytkowego budynku pełniła funkcję biurową firmy Orange.

W 2019 roku Zeitgeist Asset Management odkupił zabytkową nieruchomość z zamiarem przywrócenia jej do dawnej świetności i udostępnienia mieszkańcom miasta.

W czeskiej Pradze inwestor zrealizował już kilkadziesiąt podobnych projektów, blisko współpracując z konserwatorami i historykami.

Gmach Poczty Głównej w Krakowie, zdjęcie historyczne.

Wypracowane tam dobre praktyki przenosimy teraz na grunt polski. Chcemy, aby budynek Poczty był wyrazem połączenia tętniącego życiem Krakowa i centrum kultury. By pozytywnie wpływał na jakość życia mieszkańców - mówi Peter Noack CEO Zeitgeist Asset Management.

Poczta Główna: będą sale koncertowe i muzeum

Na parterze ogromnego budynku Zeitgeist Asset Management chce urządzić wewnętrzny dziedziniec, stylowy bar i restaurację.

Prowadzone są też rozmowy dotyczące uruchomienia części wystawowo-muzealnej, poświęconej historii Poczty Polskiej.

Na drugim piętrze budynku mają powstać przestrzenie, które będą mogły służyć jako sale konferencyjne, pomieszczenia na koncerty kameralne lub wystawy.

W planach inwestora jest także przywrócenie tarasu widokowego.

Dawniej mieścił się on w miejscu obecnej kopuły.

Inwestorowi zależy, aby budynek przekształcony w hotel, stał się miejscem otwartym i przyjaznym dla mieszkańców.

Prowadzone prace obejmują ochronę historycznej tkanki i rewitalizację obiektu.

Nad całością czuwa zespół Architektów z firmy BE DDJM Architekci, działający we współpracy z wybitnymi specjalistami do spraw urbanistyki i konserwacji zabytków.

Poczta Główna: ocalić historyczny budynek

Zeitgeist Asset Management dąży do utrzymania i wzmocnienia zabytkowej konstrukcji Poczty, która mieściła się na Wielopolu od 120 lat.

W gmachu zostały przeprowadzone specjalistyczne badania stratygraficzno-odkrywkowe.

Kierownictwo nad nimi objęła Bożena Boba-Dyga, ceniona krakowska konserwator. Badania architektoniczne odbywają się pod kierunkiem dr hab. Anny Bojęś-Białasik.

W trakcie badań wykonano łącznie 729 sond i odkrywek.

Ponad 300 z nich przypadło na pomieszczenia na II piętrze - tzw. „Salę telefonistek".

To tu zachowało się najwięcej malowideł. Kolejne 100 badań objęło elewacje.

Odkrycia przekładają się obecnie na planowanie prac rewitalizacyjnych.

Poczta Główna: Konserwator się zgadza na hotel

W kwietniu br. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków zaopiniowała pozytywnie plany adaptacji budynku na hotel.

To najlepsze potwierdzenie, że koncepcja Zeitgeist respektuje historyczną spuściznę oryginalnych struktur.

Poczta z lotu ptaka.

Projektowaną funkcję hotelową Rada oceniła jako prawidłową i wręcz korzystną, nie budzącą zastrzeżeń z poziomu stanowiska konserwatorskiego.

Adaptację taką ułatwia istniejący, „korytarzowy" układ przestrzenny wnętrza obu skrzydeł budynku. Tzw. dwutrakt z korytarzem międzytraktowym jest bardzo odpowiedni dla funkcji hotelowej - podkreśla Dr Zbigniew Beiersdorf, historyk sztuki.

Klimatycznym atutem obiektu jest atrakcyjna sytuacja urbanistyczna Poczty Głównej przy Plantach, w sąsiedztwie Starego Miasta.

Analogiczną sytuację przy ulicach otaczających Planty wykorzystują licznie inne hotele m.in.:

Hotel Polonia,

Hotel Wyspiański,

Hotel Monopol ,

, zespół hoteli Royal.

Przy obwodnicy otaczającej Planty dawniej stały najstarsze hotele krakowskie z połowy XIX w. W tym: Hotel Krakowski, w którego miejscu obecnie znajduje się siedziba IPN oraz Hotel Lwowski zw. Centralnym, a dziś siedziba banku - dodaje historyk sztuki.

Zeitgeist Asset Management nie chciał jednak, by budynek Poczty utracił atrakcyjność funkcjonalną.

Zwłaszcza, że poprzedni właściciel nie wykorzystywał wielu pomieszczeń w jej rozległym gmachu.

Zgodnie z myślą konserwacji zabytków tego typu budynkom najlepiej służy ciągłość ich należytego utrzymania, a warunkiem przetrwania obiektu jest jego użytkowanie i współczesna funkcjonalność.

Po licznych rozmowach z ekspertami, jesteśmy świadomi, że ochrona zabytku - jakim niewątpliwie jest poczta w Krakowie - wymaga nie tylko adaptacji, ale również umiejętnego „zarządzania zmianą" - podkreśla Maximilian Mendel, dyrektor zarządzający Zeitgeist Asset Management Polska.



Dlatego plany dewelopera maksymalnie respektują wartość obiektu zabytkowego, nie przekreślając jednocześnie jego współczesnej egzystencji.

Poczta Główna: nowe plany

W planach nowego właściciela jest więc odwzorowanie oryginalnych tynków, co ma przywrócić historyczny wygląd budynku, zatarty w czasie ostatnich remontów.

Odrestaurowane zostaną relikty tynków szlachetnych z miką, odnalezione na fontowych elewacjach.

Wrócą także modne kiedyś i dziś tynki typu terazzo - znane też pod polską nazwą lastryko, służące do wykonywania odlewów dekoracyjnych gzymsów i cokołów.

Odrestaurowane zostaną fragmenty kamiennych bonii, czyli prostokątnych płyt na elewacji, ozdabiających narożniki oraz przestrzenie między oknami.

Dawną świetność odzyska również hol budynku.

Pozostałe pomieszczenia, które posiadają elementy historyczne, także zostaną zachowane i pieczołowicie odrestaurowane.

Prawdziwą perełkę wśród nich stanowi sala na drugim piętrze, która miała charakter reprezentacyjny: to właśnie tutaj pracowały telefonistki.

Budynek Poczty Głównej jest ważnym obiektem zabytkowego Krakowa.

Budynek Poczty Głównej w Krakowie

jest ważnym obiektem zabytkowego Krakowa.

Zbudowany w latach 1887-1889 zaprojektowany przez Franza Setza i Tadeusza Stryjeńskiego, w stylu wiedeńskiego neorenesansu - tzw. renesansu północy.

Franz Setz zasłynął z tworzenia architektury budynków pocztowych także:

we Lwowie,

Bielsku-Białej

Trieście.

Wszędzie stały się obiektami flagowymi dla kolejnych placówek tego typu.

W 1909 roku na Wielopolu zamontowano system Almona Strowgera, który uczynił z obiektu pierwszą automatyczną centralę telefoniczną.

Budynek z czasem zmieniał swoje funkcje, wielokrotnie go przebudowywano w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby funkcjonalne i technologie telekomunikacyjne.

Fasada wykończona oryginalnie szlachetnymi tynkami, została zasłonięta innymi materiałami.

W latach trzydziestych XX wieku przeprowadzono remont i rozbudowę siedziby poczty wedle projektu Fryderyka Tadaniera, krakowskiego architekta epoki modernizmu.

Zlikwidowano neo-renesansowy wystrój i kopułę, dobudowano dwie kondygnacje oraz oficynę z funkcją paczkarni, a fasadę w stylu modernizmu „Wielkiego Krakowa" ozdobiono sztukaterią z kryształowym ornamentem.

W epoce PRL-u, w latach 80., na III i IV piętrze poczty powstały we wnętrzach dekoracje, mające nawiązywać do kryształowych zdobień na elewacjach budynku. W kolejnej dekadzie nadbudowano kopułę budynku głównego.

Te i kolejne przebudowy zniszczyły jednak wiele elementów dawnej architektury.

Zeitgeist Asset Management ma ambicję przeprowadzić renowację i przywrócić dawną świetność budynkowi Poczty Głównej w Krakowie.

