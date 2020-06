Beskidzkie hotele świecą pustkami. Rezerwacji nie ma zbyt wiele

Zapytania spływają powoli, głównie na pobyty w czasie wakacji. Na pewno na razie trudno mówić o kompensowaniu straconego przez izolację biznesu. Najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego zrealizowane, personel autentycznie spragniony codziennego kontaktu z gośćmi, zmotywowany do działania czeka, żeby w hotelu znowu było głośno. Goście najwyraźniej jednak wystraszyli się mitu o śląskiej pandemii.

- To przykre, że doszło do takiej stygmatyzacji, która utrudnia hotelom w turystycznych miejscowościach w Beskidach otworzyć się ponownie i odbudowywać swoją pozycję - mówi Maria Makal-Młynarska, Doradca Zarządu ds. Rozwoju Biznesu i Strategii Rynkowej w Platan Hotels & Resorts, zarządzającego Aries Hotel & Spa w Wiśle i Zakopanem. - Hotele w Beskidzie Śląskim są tak samo bezpieczne, jak hotele w innych częściach kraju, podejmują takie same praktyki, żeby ograniczyć ryzyko. Z Ustronia, Wisły czy Istebnej daleko jest do śląskich kopalni, a jakość wypoczynku gwarantuje wspaniała beskidzka przyroda i infrastruktura hotelowa na wysokim poziomie. Trzeba głośno powiedzieć, że wypoczynek w turystycznych miejscowościach w Beskidach jest bezpieczny, a skoro jest tak, że po świecie jeździć nie można, to jest to świetna okazja, żeby poznać zakątki kraju, które mało znamy, np. Beskid Śląski. Bardzo liczymy na powrót gości szczególnie, że nasz hotel w Wiśle jest nowy i działał dopiero od stycznia tego roku.

- Nie podnosimy sztucznie cen kalkulując że będzie to rok, gdzie nikt nie pojedzie za granicę - dodaje Szymon Rolnik, Manager Sprzedaży w zakopiańskim Aries Hotel & Spa, którego siostrzanym hotelem jest obiekt w Wiśle. - Z niepokojem przyjmuję wiadomości o braku zainteresowania moim rodzinnym regionem pod względem wyboru miejsca na wakacyjny wypoczynek. W dobie internetu wiele osób działa na zasadzie nie znam się, ale się wypowiem, ale ja wychodzę z założenia, że politykę należy zostawić politykom, medycynę medykom, a kwestie bezpieczeństwa w hotelach hotelarzom, bo na tym znamy się najlepiej. Dlatego zamiast komentować rzeczywistość i snuć domysły, dostosowujemy się do realiów. Hotele ARIES od samego początku swojego funkcjonowania świadczą usługi na najwyższym poziomie, co zatem idzie przestrzegają norm sanitarnych nie tylko w czasie pandemii. Codzienna dbałość o najwyższe poziom czystości i higieny w naszych hotelach to standard, do którego zdążyliśmy przyzwyczaić naszych gości. Ze względu na obecną sytuację, postanowiliśmy jednak w kwestii bezpieczeństwa pójść na całość. Gościom oferujemy pakiety sanitarne, recepcjonistki jak zawsze służą pomocą, ale teraz oddzielone pleksi. Chociaż lubimy, gdy hotel pęka w szwach (im nas więcej, tym weselej) ograniczamy liczbę gości do bezpiecznego minimum. Do tego dorzucamy częstszą dezynfekcję wspólnej przestrzeni, odkażanie restauracji. Hotel Aries w Wiśle ma „odludną” wręcz lokalizację. Położony pośrodku bukowego lasu, nieopodal zapory gwarantuje ciszę i spokój. Myślę, że jest tam tak błogo, że na prawdę można zapomnieć, o całym zamieszaniu, które ma miejsce na świecie. Jak powszechnie wiadomo, nasze samopoczucie wpływa na nasze zdrowie, a profilaktyka jest najlepszym lekarstwem.

