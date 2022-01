Best Western Hotel Jurata drugi w pozyskiwaniu gości lojalnościowych

Zespół recepcji hotelu w Juracie zdobył jeden z najwyższych wyników w zapisywaniu gości do programu lojalnościowego Best Western Rewards, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 25 sty 2022 16:04

Hotel Best Western Jurata, należący do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, zajął drugie miejsce wśród hoteli Best Western w Polsce, Finlandii i na Litwie w pozyskaniu największej liczby gości w programie lojalnościowym Best Western Rewards w 2021 roku.