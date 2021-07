Best Western Hotel Jurata większy i w nowej odsłonie. Zaglądamy do środka

Nowe pokoje w Best Western Hotel Jurata. Do użytku gości zostało oddanych 30 gruntowanie wyremontowanych, w pełni wyposażonych, nowoczesnych pokoi w nowej części hotelu.

Jeszcze w tym sezonie wakacyjnym turyści mogą korzystać z dodatkowych pokoi w tym wyjątkowym obiekcie, położonym w ekskluzywnej części Półwyspu Helskiego.

Modernizacji poddano 27 pokoi z łazienkami, dwa pokoje typu studio z częścią dzienną, aneksem kuchennym, sypialnią i łazienką oraz jeden apartament z rozbudowaną, przestronną częścią dzienną, aneksem kuchennym, wydzieloną sypialnią, łazienką i dużym tarasem.

Pokoje są przestronne, posiadają sofy wypoczynkowe z możliwością rozłożenia, co pozwala na uzyskanie dodatkowego miejsca noclegowego. Łazienki stanowiące stylistycznie integralną część pokoju, utrzymane są również w nowoczesnym stylu. Część pokoi ma dostęp do prywatnego balkonu z widokiem na otaczający sosnowy las, typowy dla krajobrazu Półwyspu Helskiego. Położenie obiektu w ekskluzywnym kurorcie pozwoli na wypoczynek w zacisznym otoczeniu pięknej przyrody. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać ze zniżek.

– Mamy nadzieję, że możliwość pobytu w nowych pokojach Best Western Hotel Jurata zachęci naszych gości do spędzenia tegorocznego urlopu w najbardziej ekskluzywnym kurorcie w Polsce – w Juracie. W naszych nowoczesnych pokojach goście poczują bliskość plaży, a bezpośrednie sąsiedztwo lasu sosnowego umożliwi wyciszenie i wypoczynek. Jak co roku nasza załoga przygotowała także wiele atrakcji dla najmłodszych, co umili pobyt szczególnie rodzinom z dziećmi. Gorąco zapraszamy do wypoczynku w naszym hotelu, jeszcze w trakcie trwającego sezonu wakacyjnego – podkreśla Michał Szopa, dyrektor Best Western Hotel Jurata.

Celem prac remontowych było dostosowanie nowych pokoi, zlokalizowanych w dawnym budynku Melodia, do standardów marki Best Western, który finalnie został włączony do Best Western Hotel Jurata. Dzięki temu powstał harmonijny, nowoczesny kompleks zlokalizowany na Półwyspie Helskim w otoczeniu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który dysponuje 75 komfortowymi pokojami, salą konferencyjną na 150 osób, basenem i spa. Jest to idealne miejsce na wypoczynek, jak również organizację spotkań biznesowych.

– Best Western Hotel Jurata położony jest w jednej z najpiękniejszych lokalizacji w Polsce, a włączenie do niego niedawno wyremontowanych pokoi daje klientom zwiększoną gwarancję jakości i bezpieczeństwa w oparciu o program We Care Clean. Wierzymy, że rozszerzenie standardów globalnej marki Best Western na cały kompleks pozytywnie wpłynie na doświadczenia gości i zachęci ich do ponownych odwiedzin tego wyjątkowego miejsca – powiedziała Saija Kekkonen, Dyrektor Zarządzająca Best Western Hotels & Resorts na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję.