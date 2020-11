Best Western i PHH wprowadzają do Polski nową markę. Polski hotel Aiden by Best Western będzie czwartym na świecie

Sieć Best Western Hotels & Resorts i Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego jako pierwsze w Polsce otworzą hotel Aiden by Best Western. Pod szyldem tej marki funkcjonować będzie Hotel Reymont w Łodzi. Ponadto Hotel Hetman w Rzeszowie oraz Hotel Kopernik w Olsztynie, wchodzące w skład grupy PHH, będą działały jako hotele marki Best Western Plus.

Wszystkie obiekty przejdą gruntowną modernizację. Z uwagi na COVID-19 podpisanie kontraktu pomiędzy stronami odbyło się online.

W poniedziałek 23 listopada panowie David Kong, prezes i dyrektor generalny Best Western Hotels & Resorts oraz prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu, podpisali umowy franczyzowe na wprowadzenie marki Aiden by Best Western do Hotelu Reymont w Łodzi oraz marki Best Western Plus do hotelu Hetman w Rzeszowie i Kopernik w Olsztynie. Aiden by Best Western w Łodzi będzie pierwszym hotelem tej marki w Polsce. Wkrótce po podpisaniu umów obiekty zostaną ocenione pod kątem dostosowania ich do wymagań marek.

– To wspaniałe, że możemy powiększyć nasze portfolio hoteli o trzy dodatkowe obiekty w Polsce. Jestem szczególnie dumny z kontraktu na nasz pierwszy Aiden w tym regionie, który wprowadzi na polski rynek naprawdę wyjątkową ofertę hoteli butikowych. Przewidywane otwarcie tych trzech nieruchomości niesie nadzieję dla branży hotelarskiej, która przez cały rok borykała się z ogromnymi trudnościami. Dlatego też wraz z naszym wieloletnim partnerem PHH optymistycznie spoglądamy w przyszłość – powiedział David Kong, prezes i dyrektor generalny Best Western Hotels & Resorts.

– Podpisanie umów z Best Western Hotels & Resorts jest kolejnym krokiem, zgodnym ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej PHH. Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Best Western Plus doskonale pasuje do hoteli Hetman w Rzeszowie oraz Kopernik w Olsztynie, natomiast marka Aiden by Best Western da nową jakość hotelowi Reymont. Aiden by Best Western w Łodzi będzie pierwszym hotelem tej marki otwartym w Polsce. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, jako pionierzy wprowadzaliśmy nowe marki hotelowe: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także Moxy. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej pozycji, żeby z marką Aiden by Best Western w Łodzi odnieść kolejny sukces – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego.