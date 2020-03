Best Western Plus Hotel Podklasztorze z nowoczesną strefą welness

6 marca w zlokalizowanym w Sulejowie Best Western Plus Hotel Podklasztorze zostanie otwarta nowoczesna strefa SPA - w wyjątkowej scenerii, jaką tworzą średniowieczne mury historycznego Opactwa Cystersów.

- Mamy przyjemność zaprosić naszych gości do świeżo odnowionej, unikalnej strefy wellness. Mury zabytkowego hotelu w połączeniu z ofertą SPA opartą na naturalnych produktach i tradycyjnych metodach przeniosą wypoczywających w średniowieczny, mistyczny klimat, który sprzyja relaksowi umysłu i ciała – powiedziała Julia Groblewska, Dyrektor Best Western Plus Hotel Podklasztorze.

Do użytku gości zostaną oddane nowe sauny oraz basen z wydzieloną strefą dla dzieci, jacuzzi, basenem floatingowym, tężnią solankową, grotą solną oraz sześcioma gabinetami SPA.

W hotelowym SPA można oddać się relaksowi w zgodzie z naturą i skorzystać z masaży i zabiegów opartych na zakonnych rytuałach bazujących na regionalnych i naturalnych produktach. W ofercie znajduje się m.in. masaż sulejowskimi ziołami, cysterski masaż miodem, rytuał pielęgnacyjny na bazie lawendy, która rośnie wokół klasztoru, czerwonego wina czy naturalnego miodu z klasztornych pasiek. Najmłodsi również mogą skorzystać z hotelowego SPA – specjalnie dla nich przygotowano np. masaż czekoladą.

Floating to doskonała opcja na rozluźnienie i regenerację dla osób, które żyją szybko i intensywnie. Kąpiel odbywa się w specjalnym basenie wypełnionym wodą o wysokim stężeniu soli Epsom, o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała, dzięki czemu osoba unosi się na wodzie i nie działają na nią siły przyciągania ziemskiego. Sesja w basenie floatingowym pozwala efektywnie odpocząć i odpowiada aż czterem godzinom snu.

W Best Western Plus Hotel Podklasztorze można skorzystać ze zdrowotnych właściwości łaźni parowo-błotnej i suchej sauny fińskiej. Seans w saunie parowej to doskonały sposób, aby odpocząć i odprężyć się po intensywnym dniu. Sesja sprzyja rozluźnieniu organizmu, a także lepszemu ukrwieniu i uelastycznieniu skóry. To również bardzo dobry wstęp do masażu i dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Goście mogą również skorzystać z łaźni błotnej, czyli Rytuału Rassoul. Zabieg polega na masażu glinkami pochodzącymi z Morza Martwego w łaźni parowej. W nowym kompleksie SPA znajduje się też sauna sucha miodowo-ziołowa, którą wzbogacono o ziołową aromaterapię. Mnisi korzystali bowiem z dobrodziejstw natury od wieków kultywując ziołolecznictwo, czyli leczenie ziołami takimi jak tymianek, mięta czy melisa.