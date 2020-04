Bez pomocy rządu, polskie targi przeniosą się do Niemiec i Francji

Co dalej z branżą targową? Skoro wiemy już, jakie są wytyczne Tarczy.

Beata Kozyra: Dziś sytuacja jest taka, że wszystkie targi do końca września zostały odwołane lub przełożone, a od lutego branża straciła 100 proc. przychodów. W wielu przypadkach firmy mają ogromne koszty stałe: podatki od nieruchomości, czynsze, wynajmem, opłaty za media, utrzymanie techniczne, wynagrodzenia, kredyty, leasing na maszyny, auta, etc.), branża targowa (ponad 500 firm mikro, małych, średnich oraz dużych) ponosi od lutego 150 mln zł strat miesięcznie. Ponad 60 proc. firm - zgodnie z danymi uzyskanymi podczas przeprowadzania przez nas wewnętrznej ankiety i w dużej mierze potwierdzanej już teraz informacjami od przedsiębiorców - zamierza zwolnić w najbliższym czasie 40-60 proc. stanu załóg, a jeśli pomoc nie nadejdzie to spodziewamy się zwolnień nawet 70-80 proc. do końca kwietnia. Przypominam, że w branży zatrudnionych jest dziś jeszcze ok. 20 tys. osób, więc 80 proc. to 16 000 osób, które zasilą rzesze bezrobotnych.

Ministerstwo zapowiada Tarcze 2.0. Jakie postulaty dla branży targowej mogą się tam znaleźć, co jest niezbędne, aby ją w jakiś sposób „uratować”?

Nasze postulaty to, min. udostępnienie kredytów firm z branży targowej w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne w wysokość minimum 15-20% obrotu rocznego na okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach i zabezpieczone w 100% z BGK, podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego, odgórne wprowadzenie - nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat - wakacji w spłacie kredytów i leasingów, abolicja VAT /ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku oraz możliwość wydłużenia do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii, natychmiastowy zwrot VAT wprowadzony, natychmiastowe zawieszenie split - payment do końca 2020 roku, wynagrodzenia (umowa o pracę) - dofinansowanie 80% wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko mikro, odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości (obiekty targowe, hotele etc.)/refundacja dla samorządów od państwa z tego tytułu, obniżenie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 i 284) w podgrupach Polskiej Klasyfikacji Działalności 55.10 i 55.20 z 2% na 0,5 %; uzupełnienie pkt. 1 i 2 Art 15 z ustawy w następujący sposób. Po pierwsze – 1. przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Zwrot środków, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu – po potrąceniu poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów związanych z organizacją danego wydarzenia przypadających na danego klienta. 2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć dane wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę, albo w przypadku przełożenia przez przedsiębiorcę terminu danego wydarzenia na termin przypadający w okresie 12 miesięcy od daty, w której pierwotnie miało się odbyć wydarzenie, o ile wydarzenie odbywa się w tym samym miejscu.

