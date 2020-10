Bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w hotelach krok po kroku

Kompleksowe rozwiązania to obecnie „must have” w hotelach, które chcą przyciągnąć jak największą liczbę gości i umocnić swoją pozycję na rynku. Inwestorzy mogą wybierać z coraz większej puli narzędzi, które podniosą funkcjonalność i bezpieczeństwo w ich obiektach. Wśród niezbędnych rozwiązań wysoką pozycję zajmuje osprzęt elektroinstalacyjny i automatyka KNX.

- Spójny design włączników, sterowania klimatyzacją, lampek, a przy okazji minimalizacja liczby przycisków i łączenie funkcjonalności to zalety naszych produktów – mówi Damian Fituch, dyrektor JUNG Polska. Od wielu lat, Jung dostarcza systemy sterowania m. in. oświetleniem, klimatyzacją, roletami, kontrolą dostępu do pokoi w niepowtarzalnym designie. Jest również w stanie zintegrować systemy innych producentów w jedną działającą całość. Dowodem na to jest wiele prestiżowych realizacji dla sieci hoteli, m.in. Marriott, Hilton czy Radisson.

Pokój hotelowy

Po włożeniu karty hotelowej do card holdera, pokój wita gości i tworzy nastrój. Startuje sekwencja oświetlenia i TV, ustawiają się kotary, utrzymywana jest odpowiednia temperatura. A czego nie widzimy? Dedykowana karta hotelowa zapewnia bezpieczeństwo uniemożliwiając zastąpienie jej kartką papieru. System zarządzający wie, że pokój jest zajęty i czuwa nad komfortem użytkownika.

Jak wyłączyć światło, kiedy wszystkie wyłączniki wyglądają tak samo? - W JUNG stosujemy personalizację. Ogromny zestaw symboli i zdjęć umożliwia zaprojektowanie intuicyjnych włączników, spójnych z designem przestrzeni – dopowiada Damian Fituch.

Czasami wyjeżdżając za granicę zabieramy ze sobą zestaw przejściówek do gniazd elektrycznych - niepotrzebnych w hotelach projektowanych na osprzęcie JUNG. - Mamy pełną gamę gniazd z każdego regionu świata. Staramy się minimalizować liczbę gniazd przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności w pomieszczeniu - zapewnia Damian Fituch. - W ofercie posiadamy gniazda elektryczne z wbudowanymi ładowarkami USB. Wykorzystujemy też gniazda multimedialne, które pomagają podłączyć, np. komputer osobisty do hotelowego telewizora.

