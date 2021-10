Białystok kusi hotelowych graczy

Ostatnie lata to rosnące zainteresowanie inwestorów stawianiem hoteli w stolicy województwa podlaskiego. Po Ibis Style, Traugutta3 czy Royal Hotel mają powstać Hilton, Mercure, B&B - informuje ddb24.pl.

W najbliższym czasie w Białymstoku pojawią się kolejne "głośne obiekty".

Właściciel Royal Hotel&SPA ma ponoć w planach stworzenie sieci ekonomicznych hoteli, ponad 100 pokoi w standardzie trzech gwiazdek.

Kompleks hotelowy ma też powstać przy ul. Depowej, gdzie przed laty funkcjonowały carskie koszary dawnych koszarach. Grupa Arche planuje ponad 210 pokoi, w standardzie trzech i czterech gwiazdek.

Jeszcze w tym roku, w grudniu, dla gości ma zostać otwarty hotel Mercure, dokładnie przy ul. Hetmańskiej 50. Czterogwiazdkowy obiekt jest prywatną inicjatywą przedsiębiorców z Białegostoku, choć będzie to hotel należący do znanej na całym świecie sieci Accor tej samej, do której należy Ibis Styles.