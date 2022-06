Bieszczady z nową atrakcją od PKL

Ośrodek turystyczny Grupy PKL i PFR już w lipcu zostanie udostępniony dla turystów.

Każdy kto chce odkryć Bieszczady na nowo i zobaczyć jako pierwszy ośrodek PKL nad Soliną już niebawem będzie mógł rezerwować bilety na niezapomnianą podróż koleją gondolową.

Ceny atrakcji w ośrodku PKL właśnie zostały opublikowane.

Oferta turystyczna w Polsce wzbogacona zostaje o nową i wyjątkową atrakcję. Jeśli planujecie swój wypoczynek i szukacie ciekawych miejsc w kraju, Bieszczady są zawsze dobrym pomysłem. Miejsce warto zobaczyć nie tylko ze względu na niepowtarzalną przyrodę ale również na unikatową atrakcję turystyczną, która pozwoli poznać Bieszczady z zupełnie nowej perspektywy – z wysokości wagonika kolei linowej PKL, która powstała nad zaporą w Solinie.

- Prace nad budową nowego ośrodka turystycznego Grupy PKL i PFR trwały ponad rok. Obecnie jesteśmy na ich końcowym etapie i już w lipcu osoby odwiedzające Solinę oraz Bieszczady będą mogły skorzystać z tej nowej i wyjątkowej atrakcji. Podróż koleją widokową PKL będzie wyjątkowym sposobem na podziwianie panoramy Bieszczadów. Widoki na krajobrazy i przyrodę - zarówno z wagonika, jak i wieży na szczycie Góry Jawor - są wręcz niezwykłe – mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.

Każdy etap związany z powstawaniem nowego ośrodka Grupy PKL i PFR był wyjątkowy. Prace nad udostępnieniem atrakcji turystycznej są w ostatniej fazie przygotowań, a na terenie ośrodka trwają ostatnie szlify i odbiory budowlane. Po okresie testowym kolej linowa przeszła wszystkie niezbędne inspekcje, zakończone już badaniem i odbiorem kolei przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT), co oznacza, że już lipcu ośrodek powita pierwszych turystów.

Najbardziej wyczekiwana atrakcja turystyczna

Turyści w wakacje wyruszą koleją gondolową PKL w niezapomnianą podróż przebiegającą nad solińską zaporą. Wrażeń na wysokim poziomie nie zabraknie nie tylko ze względu na odległość wagonika od ziemi – znajduje się tutaj najwyższa podpora kolei linowej w Polsce oraz jedna z wyższych w Europie licząca 75 m – ale również za sprawą niesamowitych krajobrazów.

#KolejNaSolinę - gondole w ośrodku PKL Solina

Kolej widokowa i ośrodek PKL wyróżnia się parametrami, a także połączeniem technologii z siłą natury. Na jego wyjątkowość składają się również atrakcje wśród których dzieci, młodzież oraz dorośli znajdą tę najbardziej interesującą dla siebie. Właśnie to sprawia, że ośrodek turystyczny PKL Solina jest miejscem idealnym na wspólną rodzinną, szkolną, czy spędzoną w gronie znajomych całodniową rozrywkę.

Kolej gondolowa przebiegająca nad solińską zaporą pozwoli podziwiać spektakularne widoki na krajobrazy Bieszczadów, w tym na tutejsze połoniny. Wagonikiem kolei PKL ze stacji początkowej Plasza dotrzemy wprost na Górę Jawor, gdzie z wieży widokowej oraz tarasu widokowego, będziemy mogli zobaczyć pokonaną trasę koleją linową, monumentalną zaporę, Jezioro Solińskie, Zalew Myczkowiecki, a także okoliczne miejscowości należące do Gminy Solina.

Gondole kolei widokowej PKL nad solińską zaporą

Przy górnej stacji kolei gondolowej na turystów czeka także sporo wrażeń i atrakcji - w wieży Kawiarnia Widokowa, przeszklony chodnik, tzw. „skywalk”, którym można bezpiecznie zrobić krok poza zarys wieży widokowej by zrobić sobie spektakularne zdjęcie z krajobrazem. Nie zabraknie również wrażeń kulinarnych – na turystów chcących skosztować dań kuchni lokalnej czeka Karczma Jawor, której wnętrze nawiązuje do bieszczadzkiej, regionalnej architektury. Historię i legendy dawnych Bieszczadów poznamy w parku Tajemnicza Solina.

Znane są już ceny atrakcji oferowanych w ośrodku PKL Solina

Za bilet na półtorakilometrową podróż koleją widokową PKL Solina - ze stacji dolnej Plasza do stacji górnej na Górze Jawor (góra/dół) - kupiony w sklepie internetowym zapłacimy 32 zł (ulgowy) oraz 39 zł (normalny).

Po uruchomieniu sprzedaży kupując bilety w sklepie internetowym na przejazd koleją widokową w ośrodku turystycznym PKL Solina będzie można liczyć na ceny niższe o 10 proc. od ceny biletów oferowanych w kasie.

Atrakcyjne pakiety łączone oraz zniżki dla rodzin

W cenniku znajdziemy dodatkowe propozycje ze zniżką dla rodzin oraz preferencyjne propozycje cen atrakcji oferowanych w pakietach.

Emocje oraz urlopowy czas najlepiej dzielić z bliskimi, dlatego PKL oferuje w cenniku bilet rodzinny tzw. 2+1 na przejazd koleją (góra/dół), który zakupimy w atrakcyjnej cenie 99 zł oraz bilet rodzinny 2+2 w cenie 119 zł.

Wstęp na wieżę widokową, z której zobaczymy spektakularne widoki panoramy bieszczadzkiej i Jezioro Solińskie oraz odpoczniemy w Kawiarni Widokowej to wydatek na poziomie 10 zł (bilet ulgowy) i 15 zł (bilet normalny).

Bilety dostępne będą w sprzedaży w sklepie internetowym PKL już w najbliższych dniach dlatego zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu ośrodka PKL Solina.

We wszystkich ośrodkach PKL dzieci do 4 roku życia korzystają z wszystkich usług bezpłatnie, bilety ulgowe przysługują: dzieciom do 16 roku życia, seniorom po 65 roku życia, studentom do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom grup. W ośrodku dodatkowo honorowana jest Karta Dużej Rodziny.