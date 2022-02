Biznes znów w krakowskich hotelach. Kiedy wrócą turyści?

Coraz więcej państw w Europie decyduje się na zniesienie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

To przekłada się na zainteresowanie ofertą hotelową m.in. w Krakowie, gdzie ważną część stanowią turyści z zagranicy oraz biznes.

Kraków to miasta, które jest jednym z najbardziej poszkodowanych z powodu pandemii koronawirusa.

Z powodu COVID-19 cierpi branża hotelarska, gastronomiczna, ale także ta związana z szeroko rozumianymi usługami, m.in. przewodnicy, czy taksówkarze.

- Przyczyną to fakt, że główną częścią naszych gości stanowią turyści z Europy Zachodniej oraz goście biznesowi. Z powodu restrykcji w ostatnich dwóch latach jednych, jak i drugich było jak na lekarstwo - przypomina Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie, w skład której wchodzi Hotel Kossak, Hotel Senacki oraz będący w trakcie inwestycji Hotel Nobilium.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Ostatnie miesiące przyniosły pewne symptomy poprawy sytuacji.

- To, co na pewno można ocenić pozytywnie, to fakt, że w większym stopniu powrócił do nas biznes. Na razie dotyczy to przede wszystkim niewielkich wydarzeń organizowanych w hotelowej przestrzeni konferencyjnej, a nie dużych wydarzeń, ale to i tak duża zmiana w porównaniu z początkiem pandemii. Klienci z branży biznesowej to znaczący segment naszej działalności. Ważnym aspektem ich pozyskiwania w czasie pandemii stał się networking, co w częściowo pozwoliło nam zrekompensować straty - opowiada Joanna Ostrowska.

W Krakowie mają nadzieję, że wiosną do miasta obok biznesu wrócą także turyści.

- W ostatnich tygodniach zaobserwowaliśmy niewielki wzrost zainteresowania naszą ofertą m.in. wśród gości z Wielkiej Brytanii, którzy przed pandemią stanowili większość z naszych gości. Przyczyn na pewno należy upatrywać w zniesieniu pod koniec stycznia restrykcji na wyspach, jak certyfikaty covidowe, obowiązek noszenia maseczek i zalecenie pracy z domu, które zostały wprowadzone w związku z pojawieniem się wariantu Omikron. Dodatkowo kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że pod koniec marca linia lotnicza Air France powróci z połączeniem między Krakowem, a Paryżem. To szansa na wzmocnienie ruchu turystycznego oraz biznesowego między Polską a Francją. Bardzo potrzebujemy takich wiadomości. Jednocześnie cały czas funkcjonujemy w dużej niepewności, ponieważ booking window, czyli czas między rezerwacją a przyjazdem do hotelu, skrócił się do nawet kilku godzin - mówi zarządzająca siecią Osti-hotele.