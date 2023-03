Po okresie pandemii branża podróżnicza wychodzi z kryzysu, stojąc jednak przed nowymi wyzwaniami. Wśród nich na czoło wysuwają się rosnące koszty utrzymania, a także coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój.

Kryzys związany z kosztami życia i rekordowa od dziesięcioleci inflacja osłabi globalne wydatki na turystykę przyjazdową.

W walce o klienta, destynacja turystyczne sięgają po produkty i usługi, które opierają się na wartościach.

Coraz popularniejsza staje się turystyka bleisure łącząca pracę i wypoczynek.

Zrównoważone pakiety podróżne osiągną wartość 134 mld dolarów w 2023 roku.

Chiny będą katalizatorem światowej turystyki w drugim kwartale 2023 roku.

Po okresie pandemii branża podróżnicza wychodzi z kryzysu, czemu towarzyszy ogromne tempo wzrostu, stojąc jednak przed nowymi wyzwaniami. Wśród nich na czoło wysuwają się rosnące koszty utrzymania, a także coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, ograniczenie emisji i poszanowanie lokalnych społeczności, zauważa Caroline Bremner, Senior Industry Manager w Euromonitor International.

Produkty i usługi oparte na wartościach przemawiają do konsumentów

Kryzys związany z kosztami życia, i rekordowa od dziesięcioleci inflacja osłabi globalne wydatki na turystykę przyjazdową. W walce o klienta, destynacja turystyczne sięgają po produkty i usługi, które opierają się na wartościach bliskich konsumentowi i tworzeniu wyjątkowych doświadczeń związanych z podróżowaniem. Jak się okazuje, produkty i usługi oparte na wartościach trafiają do konsumentów.

Oferty oparte na wartościach, pakiety takie jak sport, wellness i ekoturystyka nie tylko zyskują na popularności, ale w najbliższych latach (2023-2017) mają w wyprzedzić standardowe pakiety, notując 12% wzrost wartości rocznie. Co ciekawe, pakiety wellness wykazały się dużą odpornością również podczas pandemii, notując mniejsze spadki niż pozostałe rodzaje.

Przyszłościowo prezentuje się wszelkiego rodzaju turystyka oparta na przyrodzie, czy to turystyka przygodowa czy ekoturystyka. Popularność natury i dzikiej przyrody wzrosła po pandemii, będąc antidotum na zamknięcie w miastach i w samym roku 2023 ma stanowić 57% wszystkich pakietów turystycznych na świecie.

Podróże i praca

Szczególnym rodzajem turystyki, który ukształtował się w wyniku pandemii koronawirusa jest tzw. bleisure, czyli podróże mieszane, łączące pracę z wypoczynkiem. Podobnie jak praca hybrydowa, również tego typu hybrydowy wypoczynek zyskuje na popularności. Podróżujący coraz chętniej łączą pracę z urlopem - czy to pracując na wakacjach, z dowolnego miejsca na świecie, czy też łącząc podróże służbowe z wypoczynkiem, redefiniując tym samym pojęcie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Wyzwanie: zrównoważony rozwój

W 2023 r. działania na rzecz dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju staje się coraz silniejszy. Podobnie jak inne branże, również branża turystyczna będzie musiała się dostosować do jego wymogów.

Jak podkreśla Caroline Brenmer, zrównoważone pakiety podróżne osiągną wartość 134 mld dolarów w 2023 roku. Co więcej, według przeprowadzonego w kwietniu 2022 roku badania Euromonitor’s Voice of the Industry: Travel Survey, 73,8% osób na kierowniczych stanowiskach z branży turystycznej zauważyło zainteresowanie kwestiami sustainability wśród swoich klientów.

Co ważniejsze, 57,3% z nich zauważyło gotowość poniesienia większych kosztów wśród klientów w przypadku otrzymania zrównoważonego produktu, np. takiego, gdzie wykorzystano materiały z odnawialnych źródeł, wzięto pod uwagę kompensację emisji dw. węgla, wykorzystywana jest lokalna żywność, a pracownicy są godziwie opłacani.

Chiny turystycznym katalizatorem

Po trwającej trzy lata pandemicznej przerwie, międzynarodowa turystyka wreszcie ruszyła pełną parą w 2023 roku wraz ze zniesieniem ostatnich ograniczeń w krajach Azji i Pacyfiku i otwarciu się na turystykę międzynarodową Chin w styczniu br. To właśnie Chiny wskazywane są przez Caroline Bremner jako katalizator pełnego ożywienia w turystyce.

Mimo tego, według prognoz Euromonitor International, wzrostu w chińskiej turystyce wyjazdowej nie powinniśmy się spodziewać przed drugim kwartałem roku, z uwagi na rosnącą liczbę przypadków COVID-19 w kraju, napięcia geopolityczne na świecie oraz przywrócone gdzieniegdzie restrykcje w podróżowaniu. Drugi kwartał za to ma przynieść prawdziwy boom turystów z Chin, ze wzrostem wydatków na turystykę wyjazdową w roku 2023 o ponad 400%.

Na podstawie Euromonitor International: Top Three Travel Trends for 2023, opinia Caroline Bremner, Senior Industry Manager w Euromonitor International



