Blue Marine Mielno korzysta na bonie turystycznym

Bon turystyczny dla rodzin oficjalnie ruszył w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o 3.00 rano w dniu 1 sierpnia. W momencie jego uruchomienia, według danych Polskiej Organizacji Turystycznej, w systemie zarejestrowało się ponad 7.500 podmiotów świadczących usługi hotelarskie i imprezy turystyczne. I zdaje się, że całkiem sporo rodzin czekało na to, by szybko uruchomić płatność na noclegi właśnie pieniędzmi z publicznego programu.

– Od początku pandemii wprowadzamy różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, by zwiększyć bezpieczeństwo gości, m.in. zdalne meldowanie się oraz aplikację dotyczącą zamawiania i odbioru jedzenia do pokoju. Byliśmy więc technicznie i organizacyjnie przygotowani również na obsługę bonu turystycznego, w momencie kiedy system ruszy. Jako obiekt nakierowany głównie na pobyty rodzinne wiedzieliśmy, że nasi goście będą chętnie korzystać z tej formy dofinansowania pobytów, ale skala płatności już pierwszego dnia funkcjonowania programu nieco nas zaskoczyła – informuje Maciej Szatkowski, prezes Spółdzielni Blue Marine Mielno.

Według analizy w ciągu pierwszych dwóch dni działania bonu w Blue Marine Mielno aż 45 proc. gości opłacających swój wakacyjny pobyt zapłaciło bonem turystycznym. W sumie na kwotę blisko 64,5 tys. zł (65 bonów na 145 meldunków). Zarządzający nie wykluczają, że może to być efekt, tego iż sami mocno wsparli promocję bonu w komunikacji z gośćmi.



Jesienią i zimą za bon będzie dłuższy wypoczynek

Są tacy, którzy płacą już dziś. Ale są też turyści, którzy czekają na wykorzystanie bonu po sezonie. To rodziny z mniejszymi dziećmi, które nie chodzą jeszcze do szkoły.

– To głównie nasi goście, którzy przyjeżdżają do Blue Marinie Mielno po zakończeniu sezonu. Nie są zobligowani terminami wakacji, a jednocześnie cenią sobie wypoczynek kiedy jest mniej turystów, a powietrze przesycone jodem i innymi mikroelementami zbawiennie wpływa na nasz układ odpornościowy. Jak mówią „trzymają” bon na jesień i zimę. Realnie w tej samej kwocie wsparcia będą mogli dłużej wypocząć – wyjaśnia Maciej Szatkowski.



Ceny noclegów po sezonie nad Bałtykiem są niższe średnio o ok. 30-50 proc. Więc kwota wsparcia - przykładowo 1.000 zł na dwójkę dzieci - może oznaczać wypoczynek w drugiej połowie września lub w październiku dłuższy nawet o 3-4 dni.

