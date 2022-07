Bon dla Pogranicza: Przedsiębiorcy ze ściany wschodniej czekają na rządowe wsparcie. Wymyślili, co im pomoże

Rzeka Bug, fot. PTWP









Autor: Tamara Marczewska

Dodano: 19 lip 2022 15:59

21 lipca na Sejmowej komisji zaprezentują swój plan. Przedsiębiorcy ze ściany wschodniej proponują turystyczny Bon dla Pogranicza. Sugerują, by był zbliżony do Bonu Turystycznego związanego z COVID. Miałby obejmować obszar tzw. stanu zakazu wjazdu, trwającego do końca czerwca 2022, na którym mocno ucierpiała i cierpi nadal m.in. Białowieża, Kruszyniany i Janów Podlaski.