Bon konferencyjny? MICE nie może się doczekać

Przemysł spotkań musi wrócić do normalnego życia. Online nie zastąpi relacji osobistych. Fot. unsplash.com (Nathan Dumlao).









Polityka wspierania przedsiębiorców powinna dojrzeć do bonu targowego i konferencyjnego. Chodzi o oto, by każda mała lub średnia firma mogła go wydać na udział w wydarzeniu, które wesprze jej rozwój. Tymczasem rząd polski wydaje bardzo duże kwoty na promocję i wyjazdy zagraniczne polskich firm, co jest drogie i nieefektywne - uważa Tomasz Kobierski prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.