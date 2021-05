Bon solidarnościowy pomoże odbudować popyt w MICE, na targach i eventach. Zobacz szczegóły projektu

Projekt bonu solidarnościowego to efekt pracy dwudziestu członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Zdaniem autorów projektu to dobrze skalibrowany impuls dla zleceniodawców i adresatów usług z szeroko pojętego przemysłu spotkań i wydarzeń, dzięki któremu szybciej nastąpi powrót do korzystania z narzędzi umożliwiających transfer wiedzy, kultury i nauki oraz promocji polskich produktów i usług. To z kolei doraźnie wesprze odbudowę długiego łańcucha dostaw odpowiadającego za ponad 220 tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Bon solidarnościowy to komplementarne narzędzie popytowe, które może być wsparciem dla branż zamkniętych.

Branże zamknięte z sektora spotkań i wydarzeń potrzebują odbudowy popytu.

Bon Solidarnościowy miałby trafić do polskich pracowników, polskich firm

i odbiorców kultury.

15-miesięczny zastój sektora spotkań i wydarzeń odbił się mocno na jego kondycji. Średni spadek przychodów za 2020 r. to poziom 73 proc., a redukcja zatrudnienia - 63 proc. Co trzecia firma z tej części gospodarki rozważa zamknięcie działalności w 2021 r. Spowolnienie gospodarcze odczuwalne jest zarówno po stronie zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, zwłaszcza w obliczu zaostrzenia polityki korporacyjnej w obszarze organizacji spotkań i wydarzeń i relokacji budżetów na inne typy usług.

Trwający ponad rok lockdown nie tylko ogranicza funkcjonowanie wielu firm, ale też może kształtować nowe nawyki klientów - uczestników targów, kongresów i konferencji, którzy w „zdalnym życiu biznesowym” powoli zapominają o korzyściach, jakie niosą za sobą profesjonalne spotkania i wydarzania face-to-face. Rodzi to obawę, że po ich odmrożeniu upłynie wiele czasu zanim zostanie odbudowany popyt do poziomu z roku 2019, zwłaszcza że specyficznym dla sektora spotkań i wydarzeń jest wielotygodniowy/wielomiesięczny okres rozruchu i przygotowań do realizacji. To będzie okres wyjątkowo trudny do podźwignięcia przez firmy wyczerpane ponad rocznymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Dlatego też dzisiaj priorytetem staje się odbudowa zapotrzebowania na spotkania, wydarzenia biznesowe oraz imprezy artystyczno-kulturalne, by sektor mógł sprawnie wrócić do stabilnego rozwoju sprzed pandemii, wyrównując szanse z innymi rynkami europejskimi, mocno wspieranymi przez lokalne rządy.

Rozmowy o narzędziu popytowym w formie bonu branżowego trwają już od wielu miesięcy. Członkowie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń po raz pierwszy sygnalizowali konieczność jego wdrożenia już w lipcu 2020 r., na spotkaniu z Min. Jadwigą Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Temat przewijał się potem wielokrotnie na statusach ze stroną rządową i choć pomysł był zauważony przez decydentów, to dalszych konkretów brakowało.

1

2

3

4

5