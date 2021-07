Bon turystyczny nie przełożył się na popyt. Trzeba skupić się na promocji

Jak mówił Paweł Niewiadomski w rozmowie z gazetą, w tym roku popyt może osiągnąć 65 proc. poziomu z 2019 r. Polacy najmniej bojaźliwie podchodzą do ruchu turystycznego. Nie boimy się kryzysowych sytuacji. I słusznie, bo chociaż nam się wydaje, że jest inaczej, turystyka jest obecnie bezpieczniejsza, niż była.

Wbrew pozorom to dobry czas na podróże. Mamy już sporą wiedzę o koronawirusie. Wiemy, jak się zachowuje; mamy opracowane procedury sanitarne i jesteśmy do nich przyzwyczajeni. To już normalne, że co drugi leżak na plaży musi być wolny, by zachować dystans społeczny.