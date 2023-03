Dzisiaj ostatnia szansa na skorzystanie z Bonu Turystycznego - Chętnie podjęlibyśmy dyskusję o kontynuacji bonu. To mechanizm socjalny, ale działający rozwojowo dla gospodarki - mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Bon Turystyczny pozytywnie oceniają przedsiębiorcy z sektora turystycznego na Pomorzu Zachodnim.

W kraju zostało przyznanych ponad 4,2 miliona bonów turystycznych. Nie wykorzystanych.

W całym kraju płatność bonami przyjmuje około 28 tys. podmiotów turystycznych. Lista tych instytucji jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

- To program doskonały w swojej prostocie. Socjalny, ale jednocześnie napędzający ruch turystyczny, czyli wspierający gospodarkę. Bon Turystyczny trafiał do przedsiębiorców, napędzał ruch w kurortach nadmorskich, hotelach, parkach rozrywki czy obiektach sportowych. To pieniądze, które były odbudowującej się turystyce bardzo potrzebne. Oceniamy Bon Turystyczny bardzo pozytywnie i na pewno przy rozważaniu propozycji programów społecznych powinien być on stawiany za wzór – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Z punktu widzenia Pomorza Zachodniego to projekt dobry, bo jako miejscowość o silnie rozbudowanej infrastrukturze turystycznej byliśmy jego beneficjentem – dodaje prezes Hanna Mojsiuk.

Sektor turystyczny zgodnie ocenia Bon Turystyczny

Przedsiębiorcy z sektora turystycznego zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej zgodnie przekonują, że Bon Turystyczny się sprawdził.

- Myślę, że Bon Turystyczny miał dobry wpływ na całą branże i należałby rozważyć możliwość kontynuowania tego projektu. Oczywiście jego formuła powinna zostać przedyskutowana, ale na pewno przydał się i oceniamy go pozytywnie – mówi Joanna Szewczak, dyrektor hotelu Blue Marine w Mielnie.

- To było cenne wsparcie na czas pandemii. W ostatnim czasie już boomu nie było i to były płatności incydentalne. Szkoda, że nie został on w całości wykorzystany. Są produkty i towary pierwszej potrzeby w społeczeństwie i na pewno wiele wyjazdów wakacyjnych czy wycieczek bez tego wsparcia, by się nie odbyło. Oceniamy go pozytywnie, sprawdził się – mówi Roman Kucierski, ekspert Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, dyrektor hotelu Hamilton w Świnoujściu.

Bon Turystyczny ratunkiem dla sektora, który przeżywał swoje „najczarniejsze momenty”?

Turystyka w 2020 i 2021 roku przeżywała swoje najczarniejsze momenty. Lockdowny powodowały, że podróżowanie stało się niemożliwe. W poważne tarapaty wpadły hotele, restauracje, agencje turystyczne, biura podróży, ale i miejsca zajmujące się rozrywką.

- Zadłużenie sektora turystycznego i ilość windykacji była wówczas rekordowa. Pandemia i jej konsekwencje doprowadziły do upadku ogromną ilość przedsiębiorstw z sektora turystycznego. Najmocniej lockdown odczuwały firmy działające sezonowo. Wiele hoteli, ale i np. parków rozrywki, sal zabaw czy obiektów sportowych do dzisiaj spłaca długi zaciągnięte w czasie pandemii. Upadały lodowiska, tory gokartowe, bawialnie. Mocno ten czas odczuła gastronomia, która do dzisiaj nie może podnieść się z kryzysu – mówi windykator Małgorzata Marczulewska.

– Na pewno Bon Turystyczny był dla turystyki zastrzykiem gotówki. Należy go docenić, ale na pewno nie zaryzykowałabym tezy, że był to ratunek dla turystyki. Wsparcie owszem, ale nie ratunek – dodaje ekspertka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

