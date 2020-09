Bon turystyczny rozkręci własny czarny rynek?

Zdaniem eksperta, Polski Bon Turystyczny to dodatkowa cegiełka do gigantycznej dziury budżetowej w 2020 roku. - Tylko z nazwy jest wsparciem branży turystycznej, podobnie jak Program Rodzina 500+ tylko z nazwy jest programem prodemograficznym. Tak naprawdę to program socjalny, który nie tylko jest obciążeniem finansów publicznych, ale wprowadza nierynkowe rozwiązania niepotrzebnie angażujące administrację – tłumaczy dr Sergiusz Prokurat.

Idea bonu obarczona wadami