Brakuje rąk do pracy w hotelach. Louvre Hotels Group rusza z ofensywą

Pandemia i wielomiesięczne zamknięcie branży HoReCa przetrzebiło załogi wielu hotelu i gastronomii. Wraz ze stopniowym powrotem do normalności branża hotelarska stoi naprzeciw nowego problemu – obłożenie rośnie, a brakuje rąk do pracy. Czy sektor HoReCa czeka przemiana z rynku pracodawcy w rynek pracownika?

Wybuch pandemii COVID-19 był dla rozpędzonej branży hotelarskiej niczym zaciągnięcie hamulca ręcznego. Długie miesiące całkowitego lockdownu lub funkcjonowania w cieniu obostrzeń doprowadziły do dramatycznego spadku zatrudnienia w całym sektorze HoReCa i nawet po złagodzeniu restrykcji na rynku pracy utrzymywała się niepewność, a ofert zatrudnienia w hotelach pojawiało się stosunkowo niewiele. Okrojone załogi wystarczyły na start sezonu, ale wraz z powrotem gości w branży hotelarskiej zapanował głód pracownika. Miejsc pracy jest więcej niż chętnych, ponieważ wiele osób dotychczas związanych z branżą znalazło zatrudnienie w innych sektorach. Stwarza to okazję dla nowych osób do rozpoczęcia przygody zawodowej w hotelarstwie.

– Obecnie mamy wiele wakatów w całej Polsce i wciąż rekrutujemy pracowników do hoteli naszej sieci we wszystkich kategoriach: ekonomicznych Première Classe, dwu- i trzygwiazdkowych Campanile oraz czterogwiazdkowych Golden Tulip. Liczymy na to, że wkrótce uda nam się zasilić załogi hotelowe naszych obiektów ambitnymi osobami, które poszukują nowych wyzwań i uwielbiają pracować z ludźmi i dla ludzi. Na rynku trwa prawdziwa walka o pracownika, dlatego staramy się być konkurencyjni i jako duża, międzynarodowa sieć mamy w tym względzie niemałe możliwości. Oferujemy chociażby liczne benefity, od pakietów medycznych i rekreacyjnych, przez dodatki na transport do pracy aż po dofinansowania do urlopów i zniżki na noclegi oraz inne usługi w hotelach należących do naszej sieci – mówi François Delattre, Director of Operations - Europe w Louvre Hotels Group.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Praca w hotelu ma swoje zalety, zwłaszcza jeśli uda się znaleźć zatrudnienie w obiekcie należącym do globalnej sieci – a takich ofert obecnie nie brakuje. Przy aplikacji na podstawowe stanowiska wymagania formalne nie są wielkie, liczą się przede wszystkim zaangażowanie, pracowitość i umiejętności interpersonalne (w hotelarstwie trzeba mieć serce do ludzi!), a możliwości rozwoju osobistego – całkiem spore. Praca w dużej sieci to dostęp do szkoleń, w tym do udziału w wymianach międzynarodowych, a także liczne ścieżki awansu w strukturach korporacji.