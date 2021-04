Branża eventowa, firmy targowe i hotele bez perspektyw. Rząd odmówił nowych form wsparcia

Rząd – mimo przedłużonych obostrzeń – nie planuje dla biznesów zamkniętych żadnych nowych form wsparcia ponad to, co już „wygospodarował”. Firmy z branż związanych z organizacją targów, kongresów, koncertów, eventów, hotelarstwa i turystyki biznesowej zostały pozostawione bez wsparcia.

Rząd przedłużył lockdown na spotkania i wydarzenia do minimum 3 maja.

Przedstawiciele Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń / TUgether spotkali się na kolejnym statusie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z Podsekretarz Stanu Olgą Semeniuk.

W spotkaniu wzięli udział również Bartosz Marczuk, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Jacek Partyka z Ministerstwa Finansów, Anna Kamińska z Ministerstwa Zdrowia oraz Michał Ilnicki, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Liczyliśmy na potwierdzenie, w jakiej formie rząd ma zamiar przedłużyć pomoc, która w obliczu decyzji rządowych, wydawałaby się bardziej niż oczywista, zwłaszcza dla firm z sektora spotkań i wydarzeń, które od trzynastu miesięcy tkwią nieustannie w zamrożeniu - mówi Małgorzata Musiał-Bzowska, Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. - Słowa otuchy nie padły. Co więcej, rząd poinformował że – mimo przedłużenia braku możliwości powrotu do pracy – nie planuje dla branż zamkniętych żadnych nowych form wsparcia za kolejne miesiące zakazów, ponad to, co już „wygospodarował".

Wydawało się naturalne, że poza przedłużeniem tarczy branżowej minimum o maj oraz umorzeniem dla branż najbardziej poszkodowanych podatku od pomocy PFR, konieczne jest przedłużenie mechanizmu tarczy finansowej o kolejne miesiące. O pracach nad tym tematem i uruchomieniem 30 mld na ratowanie przedsiębiorstw informował zresztą przecież Pan Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej konferencji prasowej 1 kwietnia 2021 r.

- Na spotkaniu w MRPiT usłyszeliśmy też, że na liście dodatkowych PKD dodanych do marcowo-kwietniowej tarczy branżowej NIE ZNAJDĄ się tak ważne dla naszych branż kody 73.11.Z (agencje eventowe), czy 52.29C (spedycja targowa)” – kontynuuje Sekretarz RPSiW. - Na spotkaniu padły znamienne słowa: „Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim”, a „pomoc ma być kierowana do strategicznych i najbardziej dotkniętych obszarów gospodarki”.