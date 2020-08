Branża HoReCa może wykorzystać ideę staycation

Na popularności zyskuje ostatnio hasło staycation. To połączenie słów stay oraz vacation oznacza w praktyce urlop bez dalekich wyjazdów. W czasach, kiedy wyjazdy zagraniczne stoją pod znakiem zapytania, zaczynamy doceniać piękne miejsca w okolicach naszego domu. To spora szansa dla hoteli i restauracji, w których urlopowicze będą szukać komfortowego i stylowego miejsca na relaks. Jak sprawić, aby goście wracali z przyjemnością?

Sztuka budowania wizerunku i lojalności klienta to nie tylko zachwycające jedzenie i obsługa na najwyższym poziomie, ale także klimat, wygoda i styl. To właśnie dlatego, branża horeca coraz większą uwagę przykuwa do architektury ogrodów, tarasów i części zewnętrznych. Bo w stylowych i komfortowych warunkach klienci czują się najlepiej.



Trwający sezon wymaga od branży HoReCa szczególnej troski o klienta, którego oczekiwania ulegają zmianie. Konsumenci będą poszukiwali miejsc, w których mogą nie tylko zjeść szybki obiad, ale także zrelaksować się, spędzić miłe popołudnie ze znajomymi czy spotkać z rodziną. W trosce o ich komfort warto inwestować w jakościowe i stylowe rozwiązania. Jednym z nich są pergole ogrodowe, które tworzą ekskluzywne strefy relaksu w dowolnie wybranym miejscu. Najpopularniejszym rozwiązaniem są zabudowy, które stawia się bezpośrednio przy budynku. Zapewniają ochronę przed słońcem, wiatrem i deszczem, a także dają poczucie komfortu i większej intymności. Dzięki nim, restauracyjny ogródek nabiera szyku.



W cenie będą także meble wypoczynkowe, które przywodzą się na myśl kurortowy, wakacyjny relaks. Z pewnością nawet najbardziej wymagający klient doceni prywatną strefę ciszy nad basenem czy wśród drzew. Atutem takich rozwiązań jest także możliwość dostosowania ich do własnych potrzeb, dzięki szerokiej ofercie rozwiązań: zadaszeń, ścianek, materiałów czy zasłon.