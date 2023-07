Po trzech trudnych latach, branża hotelarska znacząco odżywa w tym sezonie wakacyjnym.

Dane sieci hoteli Laris Hotels Group pokazują, że w porównaniu z minionym rokiem, poziom obłożenia w obiektach całej grupy w ostatnich miesiącach wzrósł średnio o 7,5 proc.

W ostatnich latach, hotelarze musieli zmierzyć się z ograniczeniami w ruchu turystycznym, nakładanymi obostrzeniami, zwolnieniem gospodarki i problemami na rynku pracy.

Jednak w tym roku, hotele zaczynają powracać do normalności i znów mogą cieszyć się wzrostem zainteresowania ze strony podróżnych.

Zauważalne ożywienie w ruchu turystycznym oznacza dobrą nowinę zarówno dla hotelarzy jak i dla turystów, którzy marzą o wspaniałych wakacjach i chcą odkrywać nowe miejsca w pełnym blasku. Odwilż w branży HORECA jest wyraźnie dostrzegalna, a potwierdzeniem tego są dane Laris Hotels Group. Firma, działająca na polskim rynku od 2005 roku w branży hotelarskiej i restauracyjnej, jest doskonałym wskaźnikiem ożywienia. Zarządzając bogatym portfolio kilkudziesięciu obiektów, w tym: hotelami, aparthotelami, apartamentami, hostelami oraz restauracjami w Krakowie, Laris Hotels Group obserwuje powrót do normalności w branży.

Porównując dane dotyczące obłożenia obiektów Laris Hotels Group z bieżącego roku do minionego, widzimy wyraźną różnicę spowodowaną trudnościami, z jakimi musiała się zmierzyć branża HORECA. Rok 2022 stał pod znakiem spowolnienia w ruchu turystycznym, ze względu na wybuch wojny w Ukrainie, który pogorszył sytuację w branży, powodując wiele obaw i problemów gospodarczych. W roku 2022 poziom obłożenia w miesiącach kwiecień - czerwiec w 13 obiektach sieci wyniósł średnio 81,07 proc. Dane z bieżącego roku 2023, w miesiącach kwiecień - czerwiec wskazują średni poziom obłożenia wynoszący 88,57 proc. co daje wzrost o 7,5 proc. względem 2022 roku.

Oznacza to, że branża hotelarska powoli powraca do swojej normalności, a dane z bieżącego roku wskazują na ożywienie i pozytywne zmiany. Laris Hotels Group będąc siecią skupiającą różnego typu obiekty hotelarskie, jest świadkiem tej odwilży i aktywnie angażuje się w zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania na noclegi i usługi gastronomiczne.

Jesteśmy optymistycznie nastawieni i spodziewamy się, że ten sezon wakacyjny będzie czasem wzrostu i ożywienia dla Laris Hotels Group i całej branży. Po ciężkich okresach, z jakimi musieliśmy się zmierzyć w ostatnich latach, jesteśmy gotowi na ten moment. Nasze obiekty są przygotowane i czekają, by gościć klientów z najwyższą jakością obsługi, gwarantując niezapomniane doświadczenia. Liczymy, że nasze prognozy dotyczące wzrostu sprzedaży się sprawdzą, a poziom obłożenia osiągnie wysoki rekordowy na przestrzeni ostatnich lat procent. Będziemy dążyć do przekroczenia oczekiwań i osiągnięcia sukcesu, który odzwierciedla nasze wysiłki i poświęcenie – mówi prezes Laris Hotels Group Michał Drzyżdżyk.

Wydarzenia ostatnich lat nieodwracalnie zmieniły branżę HORECA i sposób jej funkcjonowania. Potrzeba ograniczania kosztów i problemy z pozyskaniem pracowników na rynku sprawiły, że wyraźnie rosnącym trendem w branży, który obserwujemy, jest coraz większa liczba obiektów oferujących pokoje samoobsługowe. Jest to nasilające się zjawisko mające znaczący wpływ na całą branżę hotelarską. Według prognoz Michała Drzyżdżyka z Laris Hotels Group: W ciągu najbliższych 10 lat aż 50 proc. hoteli w centralnych częściach dużych polskich miast będzie stosować samoobsługę. Pandemia nauczyła gości samodzielnego wykonywania wielu czynności związanych z pobytem w hotelu, począwszy od zameldowania, obsługi pokoju, aż po wymeldowanie. W zamian za to klienci otrzymują niższe ceny.

W przyszłości możemy oczekiwać wyodrębnienia się dwóch głównych segmentów w branży hotelarskiej. Z jednej strony zauważymy rozwój bardzo luksusowych hoteli, oferujących pełną obsługę i szeroki zakres usług dla swoich gości. Z drugiej strony będziemy mieć coraz więcej ekonomicznych hoteli, ale nie oznacza to, że będą one oferować niską jakość w zakresie pokoi i łóżek. Będzie to związane z ograniczeniem zakresu świadczonych usług. Rozwarstwienie usług w branży hotelarskiej będzie rozwijać się w tych dwóch kierunkach – wyjaśnia Michał Drzyżdżyk.

Rynek hotelarski jest dynamiczny i elastyczny, dostosowując się do zmieniających się warunków gospodarczych i oczekiwań klientów. Rosnące zainteresowanie ze strony gości, wzrost rezerwacji i coraz większa aktywność w obiektach Laris Hotels Group świadczą o powracającym zapale do podróży i odkrywania nowych miejsc wśród turystów. To zachęcający sygnał dla całej branży HORECA i obiecujący znak, że ożywienie jest na horyzoncie.

